Το Μπερναμπέου μετατράπηκε σε... κορτ - Κουρτουά, Μπέλινγχαμ, Σίνερ και Ναδάλ έπαιξαν τένις

Το Σαντιάγκο Μπερναμπέου αποτελεί πόλο έλξης ακόμα και όταν η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις. Μετά την εντυπωσιακή ανακαίνιση του, το ιστορικό γήπεδο της «Βασίλισσας» φιλοξενεί αγώνες και από άλλα αθλήματα, όπως το NFL πριν από μερικούς μήνες με μεγάλη επιτυχία και «παρέλαση» κορυφαίων ονομάτων της show biz.

Αυτή τη φορά, το Μπερναμπέου μετατράπηκε σε κορτ και ο αγώνας που έλαβε μέρος ήταν κάπως διαφορετικός. Δύο παίκτες της Ρεάλ, ο Τιμπό Κουρτουά και ο Τζούντ Μπέλινγχαμ, χωρίστηκαν με τους Ράφα Ναδάλ και Γιανίκ Σίνερ και έπαιξαν ένα διπλό τένις με τον Φλορεντίνο Πέρεθ να διευθύνει τον αγώνα!

Ο Ιταλός τενίστας συνεργάστηκε με τον Άγγλο μέσο, ενώ ο Ναδάλ και ο Κουρτούα ήταν το αντίπαλο δέος, σε έναν άκρως απρόσμενο και μοναδικό αγώνα τένις.

Το στιγμιότυπο δεν άργησε να γίνει viral, με τον κόσμο να αναρωτιέται πως κατάφερε ο ισχυρός άνδρας των Μαδριλένων να ανέβει στην καρέκλα του διαιτητή, ενώ άλλοι σχολίασαν πως αυτή ήταν η... άκυρη στιγμή της εβδομάδας τους.