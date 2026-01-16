Το μπλόκο Μαλγάρων «έκοψε» τον Κώστα Ανεστίδη από τη συνάντηση της Δευτέρας με τον πρωθυπουργό

Όπως έγινε γνωστό το απόγευμα της Παρασκευής (16/1), το μπλόκο των Μαλγάρων αποφάσισε να μην συμπεριλαμβάνεται ο Κώστας Ανεστίδης στην ομάδα των αγροτών που θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την προσεχή Δευτέρα. Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος έλεγε μέχρι πριν από μερικές ώρες πως θέλει να κατέβει κανονικά στην Αθήνα για να δώσει το παρών στο νέο διάλογο αγροτών - πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου, τελικά το μπλόκο των Μαλγάρων άναψε κόκκινο φως.

Πρόκειται για μια απόφαση που πάρθηκε έπειτα από τηλεφωνικές συνομιλίες που είχαν μεταξύ τους τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής μαζί με τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, στη συνάντηση της Δευτέρας το μπλόκο των Μαλγάρων θα εκπροσωπηθεί από άλλον αγρότη, κατά πάσα πιθανότητα τον Κώστα Σέφη.

Πάντως, δεν έχει κοπάσει ο σάλος που προκλήθηκε από το αποκαλυπτικό βίντεο που έβγαλε στο «φως» το flash.gr, στο οποίο αποτυπωνόταν ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης να αναφέρεται με σκαιότατες εκφράσεις κατά του πρωθυπουργού, λίγα 24ωρα πριν τη συνάντηση των αγροτών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Προανήγγειλε μηνύσεις

Ο κ. Ανεστίδης προανήγγειλε νομικές ενέργειες κατά παντός υπευθύνου, για το εν λόγω βίντεο. Ο αγροτοσυνδικαλιστής, έχοντας προφανώς λάβει νομικές συμβουλές, υποστηρίζει ότι το βίντεο που κυκλοφόρησε - παρά το γεγονός ότι o ίδιος βρισκόταν μπροστά στις κάμερες τηλεοπτικών σταθμών και με τα κινητά τηλέφωνα πολλών παρευρισκόμενων ανοιχτά- αποτελεί προϊόν παράνομης καταγραφής. «Ήμασταν μια παρέα αγροτών και δημοσιογράφων και με βιντεοσκόπησαν παράνομα», δήλωσε μιλώντας στο Open το απόγευμα της Παρασκευής (16/1).

Για τις πρωτοφανείς ύβρεις που εξαπέλυσε σε βάρος του πρωθυπουργού, ο Κώστας Ανεστίδης φρόντισε σήμερα να δείξει μετανιωμένος, ζητώντας συγγνώμη κατά τη διάρκεια δηλώσεων του σε τηλεοπτική εκπομπή.

Ειδικότερα, ο Κώστας Ανεστίδης υποστήριξε αρχικά -μιλώντας στον ΑΝΤ1- ότι τα όσα ειπώθηκαν «ήταν εκ παραδρομής» και ότι έγιναν «εκτός συζήτησης, εκτός αέρα». Σε επανειλημμένες ερωτήσεις για το αν έχει μετανιώσει, επανέλαβε ότι πρόκειται για λάθος, ενώ όταν ρωτήθηκε ευθέως αν ζητά συγγνώμη, απάντησε: «Εντάξει, ζητάω και συγγνώμη, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα».

Μάλιστα, σε σχόλιο δημοσιογράφου ότι η συγγνώμη έχει αξία μόνο εφόσον είναι ειλικρινής, ο αγροτοσυνδικαλιστής απάντησε πως «επειδή είμαι ευθύς χαρακτήρας, ζητάω συγγνώμη», προσθέτοντας ότι «αυτά που εκφράζω τα νιώθω και βγαίνουν από την ψυχή μου, είτε είναι καλά είτε κακά λόγια».

Αναφερόμενος στο περιστατικό, ο κ. Ανεστίδης χαρακτήρισε «χυδαίο» το γεγονός ότι όσα ειπώθηκαν καταγράφηκαν, επιμένοντας πως επρόκειτο για σχόλια «εκτός αέρα», τα οποία, όπως είπε, «λέγονται φιλικά μεταξύ όλων». Για τη χειρονομία που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ανέφερε ότι είχε προηγηθεί συζήτηση για προσωπική επίθεση που, κατά τον ίδιο, είχε δεχθεί.

«Η περίπτωση Ανεστίδη ξεπερνά τα όρια της χυδαιότητας»

«Η περίπτωση Ανεστίδη ξεπερνά τα όρια της χυδαιότητας» σχολίασε στο OPEN o Παύλος Μαρινάκης τονίζοντας πως ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής ήταν ενεργό μέλος ως το 2019 αλλά έχει πλέον διαγραφεί οριστικά από τη ΝΔ».

«Φυσικά και θα πάω τη Δευτέρα στο Μαξίμου»

Ο αγροτοσυνδικαλιστής είχε πει νωρίτερα σήμερα, και σε νέες δηλώσεις του στο Action 24, ότι η αντιπαράθεσή του αφορά την κυβερνητική πολιτική και όχι προσωπικά τον πρωθυπουργό. «Είναι πρωθυπουργός μου και εγώ είμαι εκλεγμένος για να μεταφέρω τα αιτήματα των αγροτών», είπε, προσθέτοντας πως επιθυμεί να μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου για να παρουσιάσει όσα, όπως υποστήριξε, γνωρίζει.

Μάλιστα, ο κ. Ανεστίδης επανέλαβε ότι δεν έχει προσωπική αντιπαράθεση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σημειώνοντας ότι η σύγκρουση αφορά αποκλειστικά τα προβλήματα και τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου.

Ανοιχτοί οι δρόμοι ενόψει της συνάντησης

Σε ασφαλές σημείο στα δεξιά του δρόμου έχουν μεταφέρει τα τρακτέρ τους οι αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα του Μπράλου, της Αταλάντης, του Κάστρου και της Θήβας, επιτρέποντας την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας στην εθνική οδό από τη Λαμία έως την Αθήνα.



Χθες το μεσημέρι ολοκληρώθηκαν και οι τελευταίες διευθετήσεις, κυρίως στην περιοχή του Μαρτίνου και στο ύψος του Κάστρου. Από τη μία το μεσημέρι σταμάτησαν όλες οι μικρές και μεγαλύτερες παρακάμψεις που είχαν επιβληθεί τις προηγούμενες ημέρες, καθώς οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές έκριναν ότι η διέλευση των οχημάτων μπορεί πλέον να γίνεται με ασφάλεια. Έτσι, η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά και στα δύο ρεύματα, τόσο από Αθήνα προς Λαμία όσο και από Λαμία προς Αθήνα, μέσω της εθνικής οδού.



Σημειώνεται πως τα τρακτέρ παραμένουν στα σημεία των κινητοποιήσεων, στο πλαίσιο της πανελλαδικής συντονιστικής των μπλόκων, μετά και τη σχετική απόφαση που ελήφθη στον Παλαμά Καρδίτσας. Οι αγρότες δηλώνουν ότι βρίσκονται σε φάση προετοιμασίας ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης της Δευτέρας με τον πρωθυπουργό, από την οποία αναμένουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις και λύσεις στα αιτήματά τους.

Παραμένουν τα τρακτέρ στον κόμβο της Νίκαιας με ανοιχτούς δρόμους

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις στη Νίκαια Λάρισας, με τα τρακτέρ να παραμένουν στα σημεία των συγκεντρώσεων, ενώ οι δρόμοι παραμένουν ανοιχτοί στην κυκλοφορία. Στη χθεσινοβραδινή γενική συνέλευση του μπλόκου της Νίκαιας, έγινε αποτίμηση της κατάστασης και καταγράφηκαν οι επόμενες κινήσεις.



Οι αγρότες βρίσκονται σε φάση προετοιμασίας ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης της Δευτέρας με τον πρωθυπουργό, από την οποία αναμένουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις και ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους.



Σήμερα Παρασκευή, μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής αναμένεται να προσέλθουν στον Εισαγγελέα, ζητώντας να δοθεί εντολή για άνοιγμα του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι ευθύνονται για τις φθορές που προκλήθηκαν στα τρακτέρ δύο αγροτών.



Την Τρίτη, οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν εκ νέου γενική συνέλευση, προκειμένου να ενημερωθούν συλλογικά για τα αποτελέσματα της συνάντησης και να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Ανοικτοί όλοι οι δρόμοι στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Τα τρακτέρ παραμένουν στα σημεία των κινητοποιήσεων

Ανοικτοί παραμένουν όλοι οι δρόμοι στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όμως τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων παραμένουν στα σημεία των κινητοποιήσεων, στο πλαίσιο της απόφασης που έλαβε πρόσφατα η πανελλαδική συντονιστική επιτροπή των μπλόκων.



Ειδικότερα, στην Αιτωλοακαρνανία, κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου - Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, ενώ οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έχουν σταθμεύσει τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στην άκρη του οδοστρώματος.



Στην Αχαΐα, έχει ανοίξει η μεγάλη περιμετρική οδός της Πάτρας, στο ύψος του κόμβου της Εγλυκάδας, μετά την απόφαση αγροτών και κτηνοτρόφων, που είχαν στήσει μπλόκο στην προαναφερόμενη περιοχή, να τοποθετήσουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα στην άκρη του οδοστρώματος.



Όμως, παραμένει κλειστός ο κλάδος εξόδου του κόμβου της Εγλυκάδας, στην κατεύθυνση προς τον Πύργο.



Στην Ηλεία, κανονικά διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου, στο ύψος του κόμβου στην περιοχή Χανάκια.