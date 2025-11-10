Το μπρόκολο «όπλο» κατά του καρκίνου του παχέος εντέρου – Η ποσότητα που κάνει τη διαφορά
Μια διατροφή πλούσια σε σταυρανθή λαχανικά μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου.
Το μπρόκολο, το λάχανο, το κουνουπίδι και τα λαχανάκια Βρυξελλών αποδεικνύονται πολύ περισσότερα από μια απλή υγιεινή επιλογή στο πιάτο μας. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, η τακτική κατανάλωσή τους συνδέεται με έως και 20% χαμηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του παχέος εντέρου, μιας νόσου που παραμένει από τις πιο θανατηφόρες παγκοσμίως.
Μόνο το 2022, ο καρκίνος του παχέος εντέρου στοίχισε σχεδόν ένα εκατομμύριο ζωές, ενώ αποτελεί τη δεύτερη κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο. Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι η διατροφή είναι ένας καθοριστικός και –κυρίως– τροποποιήσιμος παράγοντας, ικανός να επηρεάσει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισής του.
Μάθε πόσο μπρόκολο αρκεί για να προστατεύσεις το σώμα σου και ποια είναι η ιδανική διατροφική ισορροπία που μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου.