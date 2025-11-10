Το μπρόκολο «όπλο» κατά του καρκίνου του παχέος εντέρου – Η ποσότητα που κάνει τη διαφορά

Το μπρόκολο, το λάχανο, το κουνουπίδι και τα λαχανάκια Βρυξελλών αποδεικνύονται πολύ περισσότερα από μια απλή υγιεινή επιλογή στο πιάτο μας. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, η τακτική κατανάλωσή τους συνδέεται με έως και 20% χαμηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του παχέος εντέρου, μιας νόσου που παραμένει από τις πιο θανατηφόρες παγκοσμίως.

Μόνο το 2022, ο καρκίνος του παχέος εντέρου στοίχισε σχεδόν ένα εκατομμύριο ζωές, ενώ αποτελεί τη δεύτερη κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο. Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι η διατροφή είναι ένας καθοριστικός και –κυρίως– τροποποιήσιμος παράγοντας, ικανός να επηρεάσει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισής του.

Μάθε πόσο μπρόκολο αρκεί για να προστατεύσεις το σώμα σου και ποια είναι η ιδανική διατροφική ισορροπία που μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου.