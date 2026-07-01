Το mRNA πέρασε το τεστ της πραγματικότητας: Η επιστήμη απαντά στις φοβίες, αλλά όχι στις ανισότητες

Για περισσότερο από τέσσερα χρόνια τα εμβόλια mRNA βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς δημόσιας αντιπαράθεσης.

Από τη μία πλευρά, χαρακτηρίστηκαν από την επιστημονική κοινότητα ως ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της σύγχρονης βιοϊατρικής. Από την άλλη, έγιναν σύμβολο δυσπιστίας, φόβου και παραπληροφόρησης.

Μια νέα εκτενής ανασκόπηση που δημοσιεύεται στο επιστημονικό περιοδικό «The Lancet» επιχειρεί να δώσει απάντηση με τον μόνο τρόπο που μπορεί να σταθεί η επιστήμη: με δεδομένα.

Και τα δεδομένα δείχνουν ότι τα εγκεκριμένα εμβόλια mRNA κατά της Covid-19 παραμένουν ασφαλή και αποτελεσματικά, ενώ η ίδια τεχνολογία ανοίγει δρόμους για νέες εφαρμογές στην ιατρική.



Φωτ. αρχείου Eurokinissi

Δισεκατομμύρια δόσεις απέναντι στις θεωρίες



Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία από εργαστηριακές μελέτες, κλινικές δοκιμές και την παρακολούθηση δισεκατομμυρίων δόσεων εμβολίων mRNA.

Η εικόνα που προκύπτει είναι σαφής:

περίπου 87% αποτελεσματικότητα έναντι τεκμηριωμένης λοίμωξης από τον SARS-CoV-2,

περίπου 93% προστασία έναντι νοσηλείας,

περίπου 94% μείωση του κινδύνου θανάτου στο διάστημα 14-42 ημερών μετά τον εμβολιασμό.

Η προστασία δεν έμεινε ίδια για πάντα — κάτι που άλλωστε συνέβη και με πολλά άλλα εμβόλια και ανοσολογικές αποκρίσεις. Με τον χρόνο μειώθηκε, ειδικά απέναντι σε νέες παραλλαγές, όμως οι αναμνηστικές δόσεις ενίσχυσαν ξανά την άμυνα του οργανισμού.

Με άλλα λόγια, η πραγματικότητα αποδείχθηκε πιο σύνθετη από τα δύο άκρα: ούτε «μαγική ασπίδα» ήταν, ούτε «επικίνδυνο πείραμα».

Οι παρενέργειες υπήρξαν — αλλά το ερώτημα ήταν πάντα η σύγκριση



Η συζήτηση γύρω από τα εμβόλια συχνά εγκλωβίστηκε σε ένα λάθος ερώτημα: «υπάρχει κίνδυνος;».

Στην ιατρική όμως το πραγματικό ερώτημα είναι διαφορετικό: ποιος είναι ο κίνδυνος σε σχέση με το όφελος; Οι σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες καταγράφηκαν ως εξαιρετικά σπάνιες.

Η μυοκαρδίτιδα και η περικαρδίτιδα, για παράδειγμα, εμφανίστηκαν συχνότερα μετά τη δεύτερη δόση, με περίπου 12,6 περιστατικά ανά εκατομμύριο δόσεις για το εμβόλιο της Pfizer και περίπου 35,6 ανά εκατομμύριο για το Moderna. Όμως η λοίμωξη από τον ίδιο τον SARS-CoV-2 συνδέθηκε με μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης αυτών των επιπλοκών, ιδιαίτερα σε ορισμένες ομάδες. Το ίδιο ισχύει και για εξαιρετικά σπάνιες αντιδράσεις, όπως η αναφυλαξία ή το σύνδρομο Guillain-Barré.

Η εικόνα που προκύπτει είναι ότι οι κίνδυνοι δεν εξαφανίστηκαν — απλώς μπήκαν στις πραγματικές τους διαστάσεις.



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Από την Covid στη νέα εποχή της ιατρικής



Η μεγαλύτερη κληρονομιά της τεχνολογίας mRNA ίσως να μην είναι μόνο η αντιμετώπιση της πανδημίας.

Οι επιστήμονες εξετάζουν ήδη τη χρήση της για εμβόλια κατά άλλων λοιμώξεων, όπως η γρίπη και ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV), αλλά και για πιο φιλόδοξες εφαρμογές, όπως εξατομικευμένα αντικαρκινικά εμβόλια.

Η βασική ιδέα είναι ότι το mRNA λειτουργεί σαν «οδηγία χρήσης» που δίνεται προσωρινά στα κύτταρα ώστε να ενεργοποιήσουν την ανοσολογική απάντηση. Δεν αλλάζει το DNA του ανθρώπου και δεν παραμένει μόνιμα στον οργανισμό.

Μια τεχνολογία που πριν λίγα χρόνια παρέμενε κυρίως σε ερευνητικά εργαστήρια έγινε μέσα σε λίγους μήνες παγκόσμιο εργαλείο.



Η επιστήμη κέρδισε το στοίχημα — η εμπιστοσύνη όμως παραμένει εύθραυστη



Η ανασκόπηση δεν αφορά μόνο τη βιολογία. Αφορά και την κοινωνία.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η επόμενη μεγάλη πρόκληση δεν είναι μόνο η ανάπτυξη νέων εμβολίων, αλλά η πρόσβαση σε αυτά. Η άνιση διανομή, οι αδύναμες υποδομές και η έλλειψη ενημέρωσης μπορούν να ακυρώσουν ακόμη και τις μεγαλύτερες επιστημονικές επιτυχίες.

Παράλληλα, η ανάγκη για καθαρή επικοινωνία παραμένει κρίσιμη. Η δυσπιστία δεν αντιμετωπίζεται με συνθήματα αλλά με διαφάνεια, παραδοχή αβεβαιοτήτων και παρουσίαση ολόκληρης της εικόνας.

Γιατί η ιστορία των εμβολίων mRNA δεν είναι μόνο μια ιστορία για την Covid-19. Είναι η ιστορία μιας τεχνολογίας που δοκιμάστηκε μπροστά στα μάτια όλου του πλανήτη — και τώρα καλείται να αποδείξει αν μπορεί να αλλάξει την ιατρική του μέλλοντος.