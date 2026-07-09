Το «μυστικό» πίσω από τα γυαλιά του Μακρόν – Γιατί ο Γάλλος πρόεδρος δεν τα βγάζει ποτέ

Ο Εμανουέλ Μακρόν έχει ένα νέο… αξεσουάρ που έχει γίνει πιο διάσημο ακόμη και από ορισμένες πολιτικές του δηλώσεις.

Τα γυαλιά ηλίου που φορά πλέον σχεδόν σε κάθε δημόσια εμφάνισή του έχουν προκαλέσει συζητήσεις, σχόλια και αρκετές εικασίες. Από τις συναντήσεις κορυφής μέχρι τις τελετές υψηλού πρωτοκόλλου, ο Γάλλος πρόεδρος εμφανίζεται σταθερά με τους χαρακτηριστικούς μπλε φακούς. Η τελευταία του εμφάνιση με τα συγκεκριμένα γυαλιά έγινε στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όπου ο Μακρόν τράβηξε ξανά τα βλέμματα όχι μόνο για την παρουσία του στη διεθνή συνάντηση, αλλά και για την επιλογή του.

φωτο: Reuters

Τα γυαλιά που έγιναν viral

Η αρχή έγινε τον περασμένο Ιανουάριο, όταν ο Γάλλος πρόεδρος εμφανίστηκε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός φορώντας τα συγκεκριμένα aviator. Η εμφάνιση δεν πέρασε απαρατήρητη, με πολλούς να σχολιάζουν ότι το στυλ του θύμιζε τον πρωταγωνιστή της ταινίας «Top Gun». Για λίγο διάστημα, όμως, τα γυαλιά εξαφανίστηκαν από τις εμφανίσεις του. Στα τέλη Ιουνίου επέστρεψαν δυναμικά. Ο Μακρόν τα φόρεσε όταν υποδέχθηκε τον σουλτάνο του Ομάν στο Μέγαρο των Ηλυσίων, αλλά και κατά την υποδοχή του βασιλιά της Ταϊλάνδης και της βασιλικής οικογένειας της χώρας.

Η στιγμή που προκάλεσε τα περισσότερα ερωτήματα

Το ενδιαφέρον μεγάλωσε όταν ο Γάλλος πρόεδρος δεν αποχωρίστηκε τα γυαλιά του ούτε σε κλειστούς χώρους. Ακόμη και σε επίσημες εκδηλώσεις, όπου η χρήση γυαλιών ηλίου θεωρείται ασυνήθιστη, ο Μακρόν κράτησε την ίδια εικόνα, προκαλώντας σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα. Πολλοί άρχισαν να αναρωτιούνται αν πρόκειται για μια νέα στιλιστική επιλογή ή αν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος πίσω από αυτή την αλλαγή.

O estilo Macron. A Brigitte é um caso sério 😄



Macron volta a usar óculos de sol em ambientes fechados



Pelo menos ele parecia elegante na foto conjunta com o Erdogan da Turquia e o Rutte da NATO pic.twitter.com/4ohOrJHV1L — Brandão José Gonçalves Alves (@BrandoGonal1) July 8, 2026

Η απάντηση για το πρόβλημα υγείας

Η εξήγηση, σύμφωνα με το περιβάλλον του Γάλλου προέδρου, αφορά την υγεία του. Όπως έχει γίνει γνωστό, ο Μακρόν αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στο μάτι, με τη χρήση των γυαλιών να συνδέεται με την προστασία του από το φως και την ενόχληση που προκαλεί η κατάσταση αυτή. Φέρεται να πάσχει από ένα οφθαλμολογικό πρόβλημα που να σχετίζεται με επιπεφυκίτιδα.

φωτο: Reuters

Ένα ζευγάρι γυαλιά που έγινε… πολιτικό θέμα

Τα Pacific S 01 της Henry Jullien δεν είναι πλέον απλά ένα αξεσουάρ. Έχουν γίνει μέρος της εικόνας του Εμανουέλ Μακρόν και ένα από τα πιο σχολιασμένα στοιχεία των εμφανίσεών του.

Ο Γάλλος πρόεδρος μπορεί να τα φορά για λόγους υγείας, όμως το αποτέλεσμα είναι ότι ένα απλό ζευγάρι γυαλιά κατάφερε να κλέψει την παράσταση από τις διεθνείς συναντήσεις στις οποίες συμμετέχει.