Το μυστικό των πικάντικων φαγητών – Μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν στο αδυνάτισμα;

Από την καυτερή σάλτσα που συνοδεύει τα μεξικάνικα τάκος μέχρι τις κόκκινες πιπεριές τσίλι της ασιατικής κουζίνας, τα πικάντικα φαγητά δεν είναι απλώς ένας τρόπος να δώσουμε ένταση στη γεύση μας.

Τα τελευταία χρόνια, η επιστημονική έρευνα δείχνει ότι πίσω από την αψάδα τους κρύβεται κάτι περισσότερο: ένας μηχανισμός που φαίνεται να συμβάλλει στη ρύθμιση του βάρους, στην τόνωση του μεταβολισμού και στον έλεγχο της όρεξης.

Έτσι, οι καυτερές πιπεριές και τα πικάντικα μπαχαρικά δεν είναι απλώς «γευστική πρόκληση», αλλά και σύμμαχοι στη διατροφή, εφόσον καταναλώνονται με μέτρο.

Διαβάστε για τη δύναμη της καψαϊκίνης.