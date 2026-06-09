Το μυστικό του Καστελλόριζου: Ένας άγνωστος κάτοικος με μυθικό όνομα στα έγκατα των σπηλαίων

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Μια ανακάλυψη που μοιάζει να ξεπηδά από σελίδες φανταστικής λογοτεχνίας έρχεται από το Καστελλόριζο, όπου Έλληνες εντομολόγοι εντόπισαν ένα νέο είδος σπηλαιόβιας ακρίδας κρυμμένο βαθιά κάτω από την επιφάνεια του νησιού.

Το εύρημα στα 25 μέτρα κάτω από τη γη



Το νέο είδος βρέθηκε σε βάθος μεγαλύτερο των 25 μέτρων, μέσα σε υπόγειο περιβάλλον στο νησί, και περιγράφηκε σε πρόσφατη επιστημονική μελέτη.

Το έντομο ανήκει στο γένος Dolichopoda και αποτελεί νέο, μέχρι πρότινος άγνωστο είδος για την επιστήμη.

Το Καστελλόριζο και ο κρυμμένος υπόγειος κόσμος του



Παρότι μικρό σε μέγεθος, μόλις 9 τετραγωνικά χιλιόμετρα, το Καστελλόριζο κρύβει ένα εντυπωσιακά σύνθετο γεωλογικό και οικολογικό περιβάλλον.

Σπηλιές, υπόγειες στοές και δύσβατα πετρώδη συστήματα δημιουργούν έναν «αθέατο» κόσμο κάτω από το νησί, ο οποίος παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητος.

Journal of Orthoptera Research

Η ανακάλυψη μέσα σε ένα σκοτεινό τούνελ



Οι ερευνητές εντόπισαν τον πληθυσμό της ακρίδας μέσα σε τεχνητό τούνελ στο όρος Βίγλα.

Εκεί βρέθηκαν πολλαπλά άτομα διαφορετικών σταδίων ανάπτυξης, γεγονός που δείχνει ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένη παρουσία αλλά για εγκατεστημένο και αναπαραγόμενο πληθυσμό.

Η «ακρίδα του Μπαλρόγκ»

Το νέο είδος ονομάστηκε Dolichopoda balrogi και δημοσιεύτηκε στο ανοικτής πρόσβασης επιστημονικό περιοδικό Journal of Orthoptera Research.

Το όνομα είναι εμπνευσμένο από το Μπαλρόγκ, το θρυλικό πλάσμα της φωτιάς από το έργο «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» του Τόλκιν. Πρόκειται για ένα αρχαίο ον που παραμένει κρυμμένο στα βάθη των βουνών και εμφανίζεται μόνο όταν διαταράσσεται η υπόγεια κατοικία του.

Η ονομασία δεν σχετίζεται με την εμφάνιση του εντόμου, αλλά με το σκοτεινό υπόγειο περιβάλλον όπου ανακαλύφθηκε — ένα σημείο που θυμίζει, συμβολικά, τις «βαθιές στοές» των μύθων.

Όπως περιγράφεται σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Orthoptera Research, το D. balrogi έχει καφέ σώμα και μακριά, καμπυλωτά πόδια, τα οποία χρησιμοποιεί για να προσκολλάται σταθερά σε τοίχους και προεξέχουσες επιφάνειες.

Παρά την εντυπωσιακή του ονομασία, το έντομο είναι ακίνδυνο και μικρό σε μέγεθος, περίπου 16 χιλιοστά.



Ένα είδος προσαρμοσμένο στο απόλυτο σκοτάδι



Η ακρίδα ανήκει σε ομάδα εντόμων που έχουν εξελιχθεί για να ζουν σε σπήλαια και υπόγειους χώρους με υψηλή υγρασία και πλήρη απουσία φωτός.

Οι επιστήμονες περιγράφουν το νέο είδος ως πλήρως προσαρμοσμένο σε τέτοιες συνθήκες, χωρίς εμφανείς διαφορές μεταξύ αρσενικών και θηλυκών ατόμων.

alphagalileo.org

Ένας υπόγειος πληθυσμός που ζει κρυμμένος



Η παρουσία πολλών ατόμων διαφορετικών ηλικιών δείχνει ότι κάτω από το Καστελλόριζο δεν υπάρχει απλώς ένα σπάνιο έντομο, αλλά ένας ολόκληρος σταθερός πληθυσμός.

Ένα μικροσκοπικό οικοσύστημα που επιβιώνει μακριά από το φως της επιφάνειας, μέσα σε έναν κόσμο που μόλις τώρα αρχίζει να αποκαλύπτεται.

Η Ελλάδα ως «hotspot» υπόγειας βιοποικιλότητας



Λεπτομερής μορφολογική ανάλυση και γενετικός έλεγχος των δειγμάτων επέτρεψαν στους ερευνητές να επιβεβαιώσουν ότι η ακρίδα ανήκει σε νέο είδος. Η ανακάλυψη αυξάνει τον συνολικό αριθμό των ειδών του γένους Dolichopoda σε 68, εκ των οποίων τα 51 απαντώνται στην Ελλάδα.

Η Ελλάδα, και ειδικά ο χώρος του Αιγαίου, αναδεικνύεται σε σημαντικό κέντρο εξέλιξης και ποικιλότητας για αυτές τις σπηλαιόβιες ακρίδες, με τον αριθμό των γνωστών ειδών να έχει διπλασιαστεί μέσα σε λίγες δεκαετίες.



Ένας κόσμος που παραμένει κάτω από τα πόδια μας



Κάτω από ένα μικρό νησί του Αιγαίου, η επιστήμη ανακαλύπτει ότι η ζωή δεν σταματά στην επιφάνεια.

Αντίθετα, συνεχίζεται αθόρυβα, σε σκοτεινά περάσματα και υπόγειες στοές, αποκαλύπτοντας ότι ακόμη και τα πιο γνώριμα τοπία κρύβουν κόσμους που μόλις αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε.

Με πληροφορίες από το alphagalileo.org