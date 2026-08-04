Το μυστικό του ψητού σκόρδου: Τι συμβαίνει όταν το ψήνεις με ελαιόλαδο μέσα σε αλουμινόχαρτο

Υπάρχουν αρώματα που γεμίζουν την κουζίνα και δύσκολα ξεχνιούνται, και το ψητό σκόρδο βρίσκεται σίγουρα ανάμεσά τους. Μια ολόκληρη κεφαλή σκόρδου, λίγο ελαιόλαδο και αλουμινόχαρτο αρκούν για να μετατρέψουν τις έντονες και πικάντικες σκελίδες σε μια απαλή, γλυκιά και σχεδόν βουτυράτη λιχουδιά. Η εντυπωσιακή αυτή μεταμόρφωση δεν είναι τυχαία. Κατά το ψήσιμο ενεργοποιούνται μια σειρά από φυσικές και χημικές διεργασίες που αλλάζουν τόσο τη γεύση όσο και την υφή του σκόρδου, δημιουργώντας το χαρακτηριστικό άρωμα που κάνει το ψητό σκόρδο τόσο απολαυστικό.

Δες πώς το ελαιόλαδο, το αλουμινόχαρτο και η θερμότητα συνεργάζονται και αλλάζουν εντελώς τη γεύση και το άρωμα του σκόρδου.