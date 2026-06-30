Το μυστήριο της Τουνγκούσκα: Η ημέρα που η Σιβηρία νόμιζε πως ήρθε το τέλος του κόσμου

Σαν σήμερα, το πρωί της 30ής Ιουνίου 1908, οι κάτοικοι μιας απομονωμένης περιοχής της Σιβηρίας έγιναν μάρτυρες ενός φαινομένου που κανείς δεν μπορούσε να εξηγήσει.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν έναν ουρανό που «σκίστηκε στα δύο», μια εκτυφλωτική γαλαζόλευκη λάμψη και μια πύρινη στήλη να διασχίζει τον ορίζοντα.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ακολούθησε ένα κύμα αφόρητης θερμότητας και ένας εκκωφαντικός θόρυβος, που πολλοί παρομοίασαν με συνεχείς κανονιοβολισμούς.

Η γη άρχισε να τρέμει, τα παράθυρα έσπασαν σε μεγάλες αποστάσεις και οι άνθρωποι πετάχτηκαν στο έδαφος από το ωστικό κύμα. Πολλοί πίστεψαν ότι είχε φτάσει η Αποκάλυψη.

Μια καταστροφή γιγαντιαίων διαστάσεων



Η έκρηξη ισοπέδωσε περίπου 80 εκατομμύρια δέντρα σε μια τεράστια δασική έκταση χιλιάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων γύρω από τον ποταμό Τουνγκούσκα.

Η ισχύς της υπολογίζεται σήμερα μεταξύ 5 και 30 μεγατόνων ΤΝΤ, δηλαδή εκατοντάδες φορές μεγαλύτερη από την ατομική βόμβα της Χιροσίμα. Το ωστικό κύμα καταγράφηκε από σεισμογράφους σε ολόκληρο τον κόσμο, ενώ η περιοχή σώθηκε από μια ανείπωτη τραγωδία μόνο επειδή ήταν εξαιρετικά αραιοκατοικημένη.

Αν το ίδιο φαινόμενο είχε συμβεί πάνω από μια μεγάλη πόλη, οι συνέπειες θα ήταν καταστροφικές.

Θάμνοι και φυτά που κάηκαν μετά την πρόσκρουση / Φωτ.: Wikipedia

Το μεγαλύτερο αίνιγμα: Πού είναι ο κρατήρας;



Κι όμως, παρά τη δύναμη της έκρηξης, οι επιστήμονες δεν βρήκαν ποτέ τον κρατήρα που θα περίμενε κανείς από μια τόσο βίαιη πρόσκρουση.

Όταν ο Ρώσος ορυκτολόγος Λεονίντ Κούλικ έφτασε στην περιοχή σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, αντίκρισε ένα αλλόκοτο τοπίο: εκατομμύρια δέντρα πεσμένα ακτινωτά, σαν να είχαν λυγίσει από μια αόρατη γροθιά, αλλά κανένα εμφανές σημείο πρόσκρουσης.

Αυτό ακριβώς είναι που κρατά ζωντανό το μυστήριο μέχρι σήμερα.

Η εξήγηση που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες



Η επικρατέστερη επιστημονική θεωρία υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε σύγκρουση με το έδαφος.

Οι περισσότεροι ερευνητές εκτιμούν ότι ένας αστεροειδής ή ένας μικρός κομήτης, με διάμετρο δεκάδων μέτρων, εισήλθε στην ατμόσφαιρα της Γης με τεράστια ταχύτητα και διαλύθηκε σε ύψος περίπου 5 έως 10 χιλιομέτρων.

Η αεροέκρηξη που ακολούθησε απελευθέρωσε τεράστια ποσότητα ενέργειας, αρκετή για να ισοπεδώσει το δάσος χωρίς να δημιουργήσει κρατήρα. Η παρουσία αυξημένων ποσοτήτων νικελίου και ιριδίου στην περιοχή ενισχύει την υπόθεση ενός εξωγήινου αντικειμένου.

Θεωρίες που αρνούνται να πεθάνουν



Η απουσία οριστικών αποδείξεων άφησε χώρο και στη φαντασία.

Κατά καιρούς διατυπώθηκαν θεωρίες για έκρηξη φυσικού αερίου από το υπέδαφος, για συντριβή εξωγήινου διαστημοπλοίου, ακόμη και για δοκιμή ενός μυστικού όπλου του Νίκολα Τέσλα.

Καμία από αυτές, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί επιστημονικά και παραμένει στη σφαίρα της εικασίας.

Ένα μυστήριο που έγινε προειδοποίηση



Παρότι το «Συμβάν της Τουνγκούσκα» δεν έχει ακόμη εξηγηθεί σε όλες του τις λεπτομέρειες, αποτελεί το ισχυρότερο γνωστό παράδειγμα των κινδύνων που μπορούν να προέλθουν από το Διάστημα.

Δεν είναι τυχαίο ότι η 30ή Ιουνίου έχει καθιερωθεί ως Ημέρα Αστεροειδών, υπενθυμίζοντας ότι ακόμη και σήμερα η Γη παρακολουθεί τον ουρανό, γνωρίζοντας πως ένα αντίστοιχο γεγονός, όσο σπάνιο κι αν είναι, δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν.



