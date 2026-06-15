Το μυστήριο του «Putney Pusher» ξαναζωντανεύει: Συνελήφθη τραπεζίτης με δεσμούς με τη μοναρχία

Σχεδόν μία δεκαετία μετά από ένα από τα πιο σοκαριστικά και ανεξήγητα περιστατικά που καταγράφηκαν ποτέ σε κάμερα ασφαλείας στο Λονδίνο, η υπόθεση του αποκαλούμενου «Putney Pusher» επιστρέφει στο προσκήνιο με μια απρόσμενη εξέλιξη.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η βρετανική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός 44χρονου τραπεζίτη, ο οποίος φέρεται να διαθέτει οικογενειακές διασυνδέσεις με ευρωπαϊκές βασιλικές δυναστείες, στο πλαίσιο της έρευνας για την επίθεση που συγκλόνισε τη χώρα το 2017.

Η στιγμή που πάγωσε το Λονδίνο

Ήταν πρωί της 5ης Μαΐου 2017, ώρα αιχμής, στη γέφυρα Πάτνεϊ του νοτιοδυτικού Λονδίνου. Μια 33χρονη γυναίκα περπατούσε προς τη δουλειά της όταν ένας άνδρας που έκανε τζόκινγκ κινήθηκε προς το μέρος της από την αντίθετη κατεύθυνση. Το πεζοδρόμιο ήταν αρκετά φαρδύ ώστε να περάσουν και οι δύο χωρίς δυσκολία.

Αντί όμως να την προσπεράσει, ο άνδρας την έσπρωξε ξαφνικά και με δύναμη προς τον δρόμο. Η γυναίκα βρέθηκε ακαριαία μπροστά στις ρόδες ενός διώροφου λεωφορείου της γραμμής 430. Για λίγα εκατοστά δεν σκοτώθηκε.

Ο οδηγός του λεωφορείου, Ολιβιέ Σαλμπρίς, αντέδρασε αστραπιαία, κάνοντας ελιγμό την τελευταία στιγμή. Αργότερα θα περιέγραφε τη σκηνή ως μία από τις πιο σοκαριστικές στιγμές της ζωής του. «Το κεφάλι της απείχε μόλις λίγα εκατοστά από τον τροχό του λεωφορείου», είχε δηλώσει.

Το βίντεο που έγινε παγκόσμιο viral



Αυτό που μετέτρεψε το περιστατικό σε διεθνές θέμα δεν ήταν μόνο η αγριότητα της πράξης, αλλά και η ψυχρότητα του δράστη.

Το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας έδειχνε τον δρομέα να συνεχίζει ατάραχος το τρέξιμό του, χωρίς να γυρίσει καν το κεφάλι του για να δει αν η γυναίκα είχε επιζήσει.

Ακόμη πιο ανατριχιαστικό ήταν το γεγονός ότι περίπου 15 λεπτά αργότερα επέστρεψε από την αντίθετη κατεύθυνση, πέρασε ξανά δίπλα από το θύμα ενώ εκείνη δεχόταν βοήθεια από περαστικούς και αγνόησε τις εκκλήσεις της να σταματήσει.

Η εικόνα του άνδρα με το γκρι μπλουζάκι και το μπλε σορτς έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο. Ο Τύπος τού έδωσε γρήγορα το παρατσούκλι: «Ο Δρομέας του Πάτνεϊ» ή «Putney Pusher».



Μια έρευνα που δεν οδήγησε πουθενά

Η Μητροπολιτική Αστυνομία εξαπέλυσε εκτεταμένη έρευνα. Εξετάστηκαν περίπου 50 πιθανοί ύποπτοι. Τρεις άνδρες συνελήφθησαν. Ανάμεσά τους και ένας Αμερικανός τραπεζίτης επενδύσεων που έμοιαζε εντυπωσιακά με τον άνδρα του βίντεο. Ωστόσο απέδειξε ότι βρισκόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες την ημέρα της επίθεσης και αφέθηκε ελεύθερος.

Παρά τη δημοσιότητα, κανένας ύποπτος δεν κατηγορήθηκε ποτέ. Το 2018 η υπόθεση αρχειοθετήθηκε.

Και κάπως έτσι, ένα από τα πιο γνωστά ανεξιχνίαστα εγκλήματα της Βρετανίας πέρασε στη σφαίρα των αστυνομικών μυστηρίων.

Μήπως χάθηκε πολύτιμος χρόνος;

Η υπόθεση, ωστόσο, συνέχισε να προκαλεί ερωτήματα. Το πιο σοβαρό αφορά την ίδια την αστυνομική έρευνα. Το βίντεο της επίθεσης δόθηκε στη δημοσιότητα σχεδόν τρεις μήνες μετά το περιστατικό. Πολλοί ειδικοί εκτιμούν ότι αυτή η καθυστέρηση αποδείχθηκε μοιραία.

Μέχρι τότε, οι μνήμες πιθανών μαρτύρων είχαν ξεθωριάσει, τυχόν πρόσθετο υλικό από κάμερες ασφαλείας είχε πιθανότατα διαγραφεί, ενώ ο δράστης είχε άφθονο χρόνο να εξαφανιστεί ή να αλλάξει συνήθειες και εμφάνιση.

«Αν οι εικόνες είχαν δημοσιοποιηθεί αμέσως, κάποιος θα τον είχε αναγνωρίσει», υποστηρίζουν πρώην στελέχη της βρετανικής αστυνομίας που ασχολήθηκαν με την υπόθεση.

Ο άνθρωπος που έσωσε μια ζωή



Στο επίκεντρο της ιστορίας παραμένει ο οδηγός του λεωφορείου. Ο Ολιβιέ Σαλμπρίς εξακολουθεί μέχρι σήμερα να περνά καθημερινά από τη γέφυρα Πάτνεϊ. Έχει δηλώσει πως δεν μπορεί να ξεχάσει αυτό που συνέβη εκείνο το πρωινό.

«Κάθε φορά που περνάω από τη γέφυρα κοιτάζω προσεκτικά τους πεζούς. Δεν με στοιχειώνει, αλλά δεν μπορώ να το βγάλω από το μυαλό μου», είχε πει σε συνέντευξή του.

Για πολλούς Βρετανούς θεωρείται ο άνθρωπος που απέτρεψε έναν βέβαιο θάνατο.

Η υπόθεση που έγινε ακόμη και θεατρικό έργο

Το ενδιαφέρον του κοινού δεν έσβησε ποτέ.

Το 2024 η ιστορία μεταφέρθηκε ακόμη και στη θεατρική σκηνή μέσα από το έργο Once Upon a Bridge, το οποίο προσέγγιζε το περιστατικό από την οπτική του δράστη, του θύματος και του οδηγού του λεωφορείου.

Η υπόθεση είχε πλέον αποκτήσει σχεδόν μυθικές διαστάσεις στη βρετανική κοινή γνώμη.

Η ανατρεπτική σύλληψη



Ωστόσο σήμερα έχουμε μια εξέλιξη που κανείς δεν περίμενε.

Τη Δευτέρα 15/6/2026, η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός 44χρονου άνδρα με την υποψία πρόκλησης σοβαρής σωματικής βλάβης.

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, πρόκειται για ιδιαίτερα γνωστό τραπεζικό στέλεχος, πρώην αξιωματικό του βρετανικού στρατού με συμμετοχή σε πολεμικές επιχειρήσεις και οικογενειακές διασυνδέσεις με ευρωπαϊκές βασιλικές δυναστείες.

Ο άνδρας συνελήφθη στην κατοικία του στο δυτικό Λονδίνο και παραμένει υπό κράτηση. Οι αρχές δεν έχουν αποκαλύψει το νέο στοιχείο που κρύβεται πίσω από τη σύλληψη ούτε εάν πρόκειται πράγματι για τον άνθρωπο που απεικονίζεται στο βίντεο του 2017.

Το ερώτημα που παραμένει αναπάντητο

Ακόμη κι αν η σύλληψη οδηγήσει τελικά στην εξιχνίαση της υπόθεσης, ένα βασικό ερώτημα εξακολουθεί να απασχολεί όσους παρακολουθούν την ιστορία από την πρώτη στιγμή: Γιατί ένας άνθρωπος να σπρώξει έναν άγνωστο περαστικό μπροστά σε ένα λεωφορείο χωρίς καμία προφανή αφορμή;

Σχεδόν δέκα χρόνια μετά, το μεγαλύτερο μυστήριο της υπόθεσης ίσως να μην είναι μόνο η ταυτότητα του «Δρομέα του Πάτνεϊ», αλλά το κίνητρο πίσω από μία πράξη που έμοιαζε τόσο τυχαία όσο και τρομακτικά ψυχρή.

Και τώρα, για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία, οι βρετανικές αρχές πιστεύουν ότι μπορεί να βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ στην απάντηση.