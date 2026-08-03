Το Mythos της Anthropic εντοπίζει περισσότερα λάθη απ’ όσα μπορεί να διορθώσει η Microsoft

Η Microsoft βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο και ιδιαίτερα ασυνήθιστο πρόβλημα ασφαλείας: το AI μοντέλο Mythos της Anthropic εντοπίζει ευπάθειες στα προϊόντα της με ρυθμό που η εταιρεία δυσκολεύεται να ακολουθήσει. Σύμφωνα με δημοσιεύματα που βασίζονται σε εσωτερικά έγγραφα και παρουσιάσεις, η ταχύτητα με την οποία αποκαλύπτονται τα bugs έχει δημιουργήσει έντονη πίεση στις ομάδες ασφαλείας της εταιρείας των Windows.



Δεκάδες κρίσιμες ευπάθειες στο SharePoint

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αφορά το SharePoint. Μόνο μέσα στον Απρίλιο, το Mythos φέρεται να εντόπισε 90 κρίσιμες και 141 σημαντικές ευπάθειες στο συνεργατικό λογισμικό της Microsoft. Στις αρχές Μαΐου εμφανίστηκαν ακόμη περισσότερα ευρήματα, με αποτέλεσμα η εταιρεία να βάλει σε προτεραιότητα μόνο τα πιο επικίνδυνα ζητήματα, αφήνοντας για αργότερα τα υπόλοιπα.

Η εικόνα όμως δεν περιορίζεται στο SharePoint. Σύμφωνα με τα ίδια ρεπορτάζ, το Mythos έχει ανακαλύψει εκατοντάδες σφάλματα και σε άλλα προϊόντα της Microsoft, όπως το Microsoft 365, το Teams και το Copilot. Πολλά από αυτά παρέμεναν αδιόρθωτα τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Μαΐου, γεγονός που δείχνει πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστεί κανείς τόσο μεγάλο όγκο σε τόσο μικρό χρόνο.



Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο

Το ζήτημα δεν είναι μόνο ο αριθμός των bugs, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να αξιοποιηθούν. Το Mythos δεν περιορίζεται στον εντοπισμό μεμονωμένων αδυναμιών, αλλά μπορεί να συνδυάζει μικρότερης σοβαρότητας σφάλματα σε αλυσίδες επιθέσεων που οδηγούν σε πολύ σοβαρότερες παραβιάσεις. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και ευπάθειες που μοιάζουν μικρότερης σημασίας, μπορεί να εξελιχθούν σε σημαντικό κίνδυνο. Η Microsoft φέρεται να έχει επικεντρωθεί στις κρίσιμες και σημαντικές διορθώσεις, με στόχο να περιορίσει άμεσα τους μεγάλους κινδύνους. Ωστόσο, ο ρυθμός με τον οποίο η Anthropic βρίσκει νέα προβλήματα δείχνει ότι η παραδοσιακή διαδικασία ίσως δεν αρκεί πλέον για να καλύψει το κενό.



Το μέλλον για την κυβερνοασφάλεια

Η υπόθεση αυτή αποτυπώνει μια νέα πραγματικότητα στην κυβερνοασφάλεια: τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορούν πλέον να λειτουργήσουν σαν επιταχυντές εντοπισμού ευπαθειών, αλλά και να αυξήσουν την πίεση στους κατασκευαστές λογισμικού. Για τη Microsoft, αλλά και για ολόκληρη τη βιομηχανία, το ζητούμενο δεν είναι μόνο να εντοπίζονται τα bugs και οι ευπάθειες πιο γρήγορα, αλλά και να διορθώνονται πριν προλάβουν να αξιοποιηθούν από hackers και κακόβουλους χρήστες.