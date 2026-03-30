Το νανούρισμα της Μαρινέλλας στην κόρη της Ήβης Αδάμου που «έλιωσε το Διαδίκτυο»

Ένα συγκινητικό βίντεο δημοσίευσε η Ήβη Αδάμου με τη Μαρινέλλα να κοιμίζει την κόρη της πρώτης, την Ανατολή. Η αείμνηστη ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, έχοντας υποστεί εγκεφαλικό στη σκηνή του Ηρωδείου τον Σεπτέμβριο του 2024.

Η τραγουδίστρια για να την τιμήσει έκανε μία ανάρτηση στο Instagram. Πέρα από τα κοινά στιγμιότυπα, μοιράστηκε και ένα κλιπ, στο οποίο η Μαρινέλλα φαίνεται να κρατά στην αγκαλιά της την κόρη, που έχει αποκτήσει η Ήβη Αδάμου με τον Μιχάλη Κουινέλη, και να της τραγουδάει. Η στιγμή καταγράφηκε σε διάλειμμα των προβών κατά τη διάρκεια της συνεργασίας των δύο γυναικών.

Το «αντίο» της Ήβης Αδάμου στη Μαρινέλλα

Αποχαιρετώντας τη Μαρινέλλα, η Ήβη Αδάμου έγραψε στη λεζάντα της ανάρτηση:

«Το μεγαλείο της ψυχής σας και ο σεβασμός, η αγάπη που μου δείξατε είναι για πάντα αποτυπωμένα στην καρδιά μου. Αυτά δεν μου τα παίρνει κανείς. Αυτά κρατάω. Τις στιγμές μας, το πώς ανέμιζαν τα φορέματα μας, πώς έλαμπε το πρόσωπο σας στην σκηνή. Το πόση αγάπη δείξατε σε μένα και στη μικρή Ανατολή μου τότε βρέφος και την έφερνα στις πρόβες. Κι εσείς; Τη νανουρίζατε γλυκά. Ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω ότι είχα την ευλογία να σας γνωρίσω και να ζήσω όλα αυτά μαζί σας, δίπλα σας. Καλό ταξίδι, σας αγαπάμε πολύ. Πάντα».

