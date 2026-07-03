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Ο Ολυμπιακός περνά στην επόμενη ημέρα και το μεγαλειώδες σχέδιο αναβάθμισης του «Γ. Καραϊσκάκης» περνάει από τα λόγια στην πράξη. Ο ιδιοκτήτης των «ερυθρόλευκων», Βαγγέλης Μαρινάκης, παρουσίασε το απόγευμα της Τετάρτης (2/7) το σχέδιο ανακαίνισης και επέκτασης της έδρας των Πειραιωτών, με τις εικόνες να μιλούν από μόνες τους.

Όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης, το νέο «Καραϊσκάκης» θα έχει χωρητικότητα άνω των 53.000 θέσεων, ενώ ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, Κώστας Καραπαπάς, έκανε λόγο για «τεχνολογικό θαύμα» και πλήρη αναβάθμιση ολόκληρης της περιοχής του Πειραιά.

«Θα είναι ένα τεχνολογικό θαύμα. Τo LED στην οροφή του γηπέδου είναι 10.000 τετραγωνικά, είναι η μεγαλύτερη οθόνη που υπάρχει σε οποιαδήποτε εγκατάσταση ή εκδηλώσεων. Το συζητούσαμε από τότε που είχαμε παίξει στην Κράσνονταρ. Ήταν κάτι μοναδικό, που σε μάγευε και αυτό θα είναι πιο όμορφο, πιο σύγχρονο και είναι και στις δύο πλευρές του γηπέδου, και μέσα και έξω», δήλωσε ο κ. Καραπαπάς.

Τα ξεχωριστά στοιχεία του «Γ. Καραϊσκάκης»

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρόσβαση και την ασφαλή μετακίνηση των φιλάθλων. Το νέο γήπεδο θα διαθέτει τέσσερα επίπεδα κυκλοφορίας, 32 κυλιόμενες σκάλες, 60 ανελκυστήρες, 20 διπλά κλιμακοστάσια και 70 θύρες εισόδου, ώστε να εξασφαλίζεται η ταχεία εξυπηρέτηση των θεατών πριν και μετά τους αγώνες.

Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία χιλιάδων θέσεων στάθμευσης, αλλά και παρεμβάσεις στις συγκοινωνιακές υποδομές, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης μέσω των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Στο εσωτερικό του γηπέδου θα κατασκευαστεί υπερσύγχρονο Media Center 2.000 τ.μ., το οποίο θα περιλαμβάνει αμφιθέατρο 320 θέσεων και ειδικούς χώρους εργασίας συνολικής επιφάνειας 1.000 τ.μ. για την κάλυψη μεγάλων αθλητικών και πολιτιστικών διοργανώσεων.

Η νέα κατασκευή θα έχει συνολικό ύψος που θα ξεπερνά τα 52 μέτρα και θα καλύπτεται από βιοκλιματική οροφή 30.000 τ.μ., με ενσωματωμένες υποδομές για τηλεοπτικές μεταδόσεις, προηγμένα συστήματα ήχου και φωτισμού, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δύο υπερσύγχρονα control rooms.

Εντυπωσιακή είναι και η πρόβλεψη για περισσότερα από 10.000 τ.μ. επιφανειών LED, δημιουργώντας τη μεγαλύτερη πολυεδρική οθόνη προβολής αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Ευρώπη.

Το έργο συμπληρώνεται από περισσότερα από 5.000 τ.μ. χώρων premium hospitality, πάνω από 100 πολυτελείς σουίτες διαφορετικών μεγεθών, καθώς και 5.000 τ.μ. αφιερωμένα σε χώρους εστίασης, καφέ και σημεία εξυπηρέτησης, διαμορφώνοντας μια συνολικά αναβαθμισμένη εμπειρία για τους φιλάθλους και τους επισκέπτες.

Συνολικά το έργο αναμένεται να δώσει νέα πνοή σε ολόκληρο τον Πειραιά, όντας ένα από τα πιο φιλόδοξα πρότζεκτ τόσο για τον Ολυμπιακό, όσο και για τον αθλητισμό και την οικονομία της ευρύτερης περιοχής.