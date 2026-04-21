Το νέο Hilton ανοίγει τις πύλες του: Πολυτέλεια, νοσταλγία και περισσότερο πράσινο στο The Ilisian

Μετά από τέσσερα χρόνια ριζικής μεταμόρφωσης, το Hilton της Αθήνας ανοίγει ξανά τις πύλες του, ενώ συστήνεται ήδη βέβαια με το νέο του όνομα «Conrad Athens The Ilisian».

Το αν θα μάθουμε να λέμε διαφορετικά ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπόσημα της Αθήνας μένει να αποδειχτεί, ωστόσο το ανανεωμένο Hilton καταφτάνει με πιο σύγχρονη ματιά στην πολυτέλεια, τεράστιες αλλαγές σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, νέα αισθητική, ενώ υπόσχεται νέες γαστρονομικές εμπειρίες σε παλιά και καινούρια στέκια.

Στη θέση τους βρίσκονται βέβαια κλασσικά στοιχεία του κτιρίου, όπως τα χαρακτικά στις προσόψεις που φιλοτέχνησε ο Γιάννης Μόραλης.

Η επένδυση ξεπέρασε τα 340 εκατομμύρια ευρώ από τον όμιλο ΤΕΜΕΣ και τον Olyan Group, σχεδιάζοντας ένα χώρο που δεν θα είναι απλώς ένα πολυτελές ξενοδοχείο. Το The Ilisian φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν πολυδιάστατο προορισμό που θα συνδυάζει φιλοξενία, κατοικία, διασκέδαση και εμπειρίες ευεξίας.

Ένας νέος τύπος ξενοδοχείων

Το The Ilisian έρχεται να εγκαθιδρύσει έναν νέο τύπο ξενοδοχείων, τα condo hotels, που προδιαγράφουν το μέλλον για πολλά ξενοδοχεία στην Αθήνα. «Μέχρι το 40% της δόμησής τους, τα ξενοδοχεία αυτά μπορούν να γίνουν κατοικίες», είχε τονίσει πριν λίγο καιρό ο Νίκος Νικολαΐδης, αρχιτέκοντας και πολιτικός μηχανικός, εξηγώντας ότι οι κατοικίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιούνται από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, μπορούν όμως και να διατεθούν στην αγορά προς ενοικίαση ή και προς πώληση.

Ο ιδιοκτήτης λαμβάνει ποσοστό από τα έσοδα της εκμίσθωσης ή και εγγυημένη απόδοση (π.χ. 3–5% τον χρόνο).

«Ραντεβού» στις 23 Απριλίου

Το Conrad Athens διαθέτει 307 δωμάτια και σουίτες με πανοραμική θέα προς την Ακρόπολη, ενώ παράλληλα ολοκληρώνονται 18 ιδιωτικές κατοικίες Conrad Residences και 37 κατοικίες Waldorf Astoria Residences στους πιο πάνω ορόφους.

Ξεχωρίζουν όμως και οι χώροι εστίασης. Το ιστορικό «Βυζαντινό» επιστρέφει ως Βυζαντινό Grande Brasserie, το κτίριο φιλοξενεί το εστιατόριο Onuki με γεύσεις της Άπω Ανατολής -το οποίο έχει ήδη ανοίξει- ενώ πρόκειται να λειτουργήσει και pool site restaurant.

Εντός του συγκροτήματος, λειτουργεί ήδη η ιδιωτική λέσχη House of NYNN. Χαρακτηριστική είναι επίσης η προσθήκη πρασίνου κυρίως στον εξωτερικό χώρο.

Το The Ilisian ανοίγει τις πύλες του την Πέμπτη 23 Απριλίου για κρατήσεις, ενώ τα επίσημα εγκαίνια αναμένεται να γίνουν αργότερα.

Όσο για τις τιμές, ξεκινούν από 565 ευρώ και μπορεί να φτάσουν στα 1.500 ευρώ περίπου στην King σουίτα, για τη σημερινή περίοδο.