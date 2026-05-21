Το νέο κόμμα Τσίπρα: Με ψηφιακή ίδρυση και σοσιαλδημοκρατική ταυτότητα στον τίτλο

Ο Αλέξης Τσίπρας, θα παρουσιάσει, την ερχόμενη Τρίτη, το νέου του εγχείρημα που, όπως λένε στενοί του συνεργάτες δεν θα έχει σε οργανωτική βάση, καμία σχέση με τα οργανωτικά ειωθότα των κομμάτων, όπως, τουλάχιστον τα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα.



Το όνομα του νέου κόμματος που κρατείται επτασφράγιστο μυστικό, αναμένεται ότι θα έχει καθαρά σοσιαλδημοκρατική κατεύθυνση και στοιχεία από την πορεία της ευρωπαϊκής Αριστεράς προσαρμοσμένα στη σύγχρονη πραγματικότητα και τις ανάγκες που φέρνουν προκλήσεις όπως η περιβαλλοντική κρίση.

Η ένταξη των νέων μελών που θα έχει την δυνατότητα ο κάθε πολίτης, θα είναι σε πρώτη φάση ηλεκτρονικά. Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, επιθυμεί να δημιουργήσει το νέου του κόμμα, με σύγχρονο τροπο ακόμη και σε οργανωτικό επίπεδο. Από την επόμενη ημέρα, δηλαδή την Τετάρτη 27 Μαΐου, στην ηλεκτρονική σελίδα του κόμματος, θα δύναται η δυνατότητα να καταθέσουν οι πολίτες της αίτηση εγγραφής, που θα γίνεται αυτομάτως δεκτή. Εκτός εάν στην υπογραφή του, υπάρχει η ιδιότητα του βουλευτή. Αυτόματα, η ιστοσελίδα δεν θα επιτρέπει τη συνέχεια του αιτήματος και θα διακόπτεται η ολοκλήρωση του. Ουσιαστικά η εγγραφή θα αποτελεί την «υπογραφή» του πολίτη στην ιδρυτική διακήρυξη.



Η ιστοσελίδα του νέου κόμματος θα αρχίσει να λειτουργεί κανονικά από την ώρα της εκδήλωσης, παρουσιάζοντας τις βασικές αρχές και στόχους ενώ θα κυριαρχείται από νέα πρόσωπα και εικόνες που θα παραπέμπουν στην ιδεολογική ταυτότητα. Παρελθόν, παρών και μέλλον θα διαπερνούν τα βασικά στοιχεία και θα αποτελούν και την επικοινωνιακή προβολή του νέου κόμματος και κυρίως το όραμα που επιθυμεί να απευθύνει ο πρώην πρωθυπουργός.



Σύμφωνα με πληροφορίες η εκδήλωση της 26ης Μαΐου, στο Θησείο θα έχει πολλές καινοτομίες.

Προετοιμάζεται από ομάδα σκηνοθετών και σκηνογράφων ενώ λέγεται πως για πρώτη φορά θα ακουστεί και τραγούδι, που έχει γράφει ακριβώς για αυτό το λόγο, από έναν πασίγνωστο έλληνα συνθέτη.



Οι εξελίξεις σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά





Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εξελίξεις στην Κουμουνδούρου και το αρνητικό κλίμα που επικρατεί με παραιτήσεις και εντάσεις, δεν είναι ευχάριστο.

Η Λ. Αμαλίας παρακολουθεί στενά τα δρώμενα αλλά δεν μετέχει με κανένα τρόπο. Αυτό διαβεβαιώνουν μετ’ επιτάσεως, στενοί συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, διαψεύδοντας τις φήμες περί επικοινωνιών με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και ειδικότερα με την ηγεσία. Θεωρείται, μάλιστα, από αρκετούς πως οι όποιες φήμες διαδίδονται εσκεμμένως προκειμένου να προκαλέσουν πολιτική φθορά και στοχοποίηση του Αλέξη Τσίπρα.



Τούτων δοθέντων, τις τελευταίες ώρες, σε πολιτικά γραφεία, και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, λέγεται πως κάποιοι ξανασκέφτονται, την παρουσία τους στην εκδήλωση της 26ης Μαΐου. Ενδεχομένως οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς που είχαν εκφράσει τη διάθεση τους να ανεξαρτητοποιηθούν, την Παρασκευή, να μην προχωρήσουν στην απόφαση τους, προσώρας. Εξάλλου η κεντρική επιτροπή του κόμματος θα συνεδριάσει το Σαββατοκύριακο.



Ανάλογες εξελίξεις υπάρχουν και στην Κουμουνδούρου. Ανακοινώθηκε επισήμως πως η κεντρική επιτροπή θα συνεδριάσει στις 6 Ιουνίου.