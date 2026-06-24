Το νέο Lynk & CO 08 στην έκθεση Beyond Expo 2026

Η BEYOND Expo έχει καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις τεχνολογίας και καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συγκεντρώνοντας εταιρείες, οργανισμούς, startups και επαγγελματίες από διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας. Η φετινή διοργάνωση φιλοξένησε χιλιάδες επισκέπτες και ανέδειξε τις τεχνολογίες και τις λύσεις που διαμορφώνουν το μέλλον πολλών κλάδων, μεταξύ των οποίων και της αυτοκίνησης. Στο περίπτερο της Lynk & Co, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το Lynk & Co 08 και να ανακαλύψουν τη φιλοσοφία της μάρκας γύρω από τη σύγχρονη κινητικότητα. Η παρουσία του μοντέλου σε ένα περιβάλλον αφιερωμένο στις τεχνολογίες του αύριο ανέδειξε τον τρόπο με τον οποίο η αυτοκίνηση εξελίσσεται, ενσωματώνοντας ολοένα και πιο προηγμένες ψηφιακές λειτουργίες, δυνατότητες συνδεσιμότητας και λύσεις εξηλεκτρισμού.

Το Lynk & Co 08 αποτελεί τη νεότερη και πιο προηγμένη πρόταση της μάρκας στην κατηγορία των plug-in hybrid SUV. Με σχεδίαση που συνδυάζει τον σκανδιναβικό χαρακτήρα με τη σύγχρονη αισθητική, προηγμένες τεχνολογίες άνεσης και συνδεσιμότητας, καθώς και κορυφαία ηλεκτρική αυτονομία για την κατηγορία του, το 08 εκφράζει τη νέα προσέγγιση της Lynk & Co στη μετακίνηση. Το μοντέλο προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 200 χιλιόμετρα (WLTP), επιτρέποντας την κάλυψη της πλειονότητας των καθημερινών μετακινήσεων χωρίς τη χρήση του κινητήρα εσωτερικής καύσης. Παράλληλα, η συνολική αυτονομία του ξεπερνά τα 1.000 χιλιόμετρα, ενώ η δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC επιτρέπει την αναπλήρωση της μπαταρίας από το 10% στο 80% σε περίπου 33 λεπτά, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία τόσο στις αστικές μετακινήσεις όσο και στα μεγάλα ταξίδια.

Η συμμετοχή της Lynk & Co στη BEYOND Expo 2026 αποτέλεσε μία ακόμη ευκαιρία για τη μάρκα να παρουσιάσει στο ελληνικό κοινό τη νεότερη πρότασή της στην εξηλεκτρισμένη κινητικότητα, σε μια διοργάνωση όπου η τεχνολογία, η καινοτομία και οι ιδέες που διαμορφώνουν το αύριο βρέθηκαν στο επίκεντρο.