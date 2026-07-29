Λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο, η Εβίτα Αγαΐτση επέστρεψε στα social media με ένα νέο βίντεο, αυτή τη φορά για να ευχαριστήσει τον κόσμο για το κύμα αγάπης και συμπαράστασης που δέχθηκε.

«Γεια σας και πάλι. Μπορεί να φαίνομαι λίγο αμήχανη, γιατί δεν είμαι εξοικειωμένη με αυτό το μέσο. Κάνω αυτό το βίντεο για να σας ευχαριστήσω. Δεν έχω λόγια αναφορικά με το προηγούμενο βίντεο μου. Δεν φανταζόμουν ότι θα λάμβανε ένα τόσο γιγαντιαίο κύμα αγάπης, στήριξης και ζεστασιάς. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο γέμισε η ψυχή μου με όλα τα μηνύματα που μου έχετε στείλει, με τα σχόλια και τα ιδιωτικά μηνύματα που έχω ανταλλάξει με κάποιους από εσάς».

Η 31χρονη ηθοποιός, που έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη σειρά «Ταμπού», μοιράστηκε τις σκέψεις της για τη δύσκολη διαδρομή που διανύει, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα αισιοδοξίας σε όσους βιώνουν κάτι αντίστοιχο.

«Δεν είμαστε η διάγνωσή μας»

Συγκινημένη από τα εκατοντάδες μηνύματα που έλαβε, η Εβίτα Αγαΐτση αποκάλυψε πως συνειδητοποίησε ότι πολλοί άνθρωποι περνούν την ίδια δοκιμασία, όμως, όπως είπε, αυτό που κρατά είναι η ελπίδα.

«Είμαστε πάρα πολλοί, δυστυχώς. Αλλά το ελπιδοφόρο είναι ότι το ξεπερνάμε ή θα το ξεπεράσουμε και θα βγούμε πιο δυνατοί και πιο ενδυναμωμένοι σε αυτό το ταξίδι της ζωής», ανέφερε.

« Όλος ο κόσμος έχει στο βιβλίο της ζωής του μελανές σελίδες. Το θέμα, εγώ τουλάχιστον αυτό πρεσβεύω, είναι τι απόχρωση δίνουμε εμείς οι ίδιοι στα πράγματα που μας συμβαίνουν και πώς τα αντιμετωπίζουμε.»

Με ιδιαίτερη δύναμη πρόσθεσε πως καμία ασθένεια δεν μπορεί να καθορίσει την αξία ενός ανθρώπου.

«Δεν μας ορίζει καμία αρρώστια, δεν μας ορίζει η διάγνωσή μας. Δεν είμαστε η διάγνωσή μας. Είναι μία μόνο πτυχή της καθημερινότητάς μας», είπε χαρακτηριστικά.

«Όλα είναι καλά, σύντομα τελειώνει»

Η ηθοποιός αποκάλυψε ακόμη ότι η περιπέτεια της υγείας της πλησιάζει στο τέλος της, εξηγώντας πως θα μοιραστεί περισσότερα όταν αυτή η δύσκολη περίοδος κλείσει οριστικά.

«Όλα είναι καλά, σύντομα τελειώνει», είπε, ευχαριστώντας όσους της έστειλαν μηνύματα στήριξης, τα οποία όπως εξομολογήθηκε της έδωσαν μεγάλη δύναμη.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι το συγκεκριμένο βίντεο είχε γυριστεί πριν από περίπου δύο μήνες, όμως επέλεξε να το δημοσιεύσει τώρα, καθώς ήθελε να αποτελέσει την αισιόδοξη «κατακλείδα» αυτής της περιπέτειας.

«Αυτά είχα να σας πω. Ελπίζω να μη σας κούρασα. Ένας Θεός ξέρει τι έχω πει αυτή τη στιγμή... Είναι όλα εντελώς ακατέργαστα, δεν είχα σκεφτεί καθόλου τι θα έλεγα σε αυτό το βίντεο. Ήταν πολύ αυθόρμητο.

Εμείς εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε. Τώρα, θα τα λέμε έτσι; Θα τα λέμε με μαλλιά, με τουρμπάνια, με γκλίτερ στη φαλάκρα...; Δεν ξέρω πώς θα τα λέμε.

Είναι μια περίοδος μεταμόρφωσης, θα πω. Οπότε εγώ μπορεί και να παίζω με τα λουκς».