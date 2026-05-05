Το νέο viral trend: Στην Ινδία κάνουν πάρτι με Diet Coke - Από τον πόλεμο στο Ιράν στα «Coke-tails»

Αυτό που ξεκίνησε ως πρόβλημα της αλυσίδας εφοδιασμού εξελίσσεται σε… τάση. Στην Ινδία, η έλλειψη Diet Coke - που συνδέεται με τις καθυστερήσεις στις μεταφορές λόγω της κρίσης στο Στενό του Ορμούζ - έχει πυροδοτήσει ένα απρόσμενο trend: θεματικά πάρτι με πρωταγωνιστή το διαιτητικό αναψυκτικό της γνωστής μάρκας.

Τα λεγόμενα «Diet Coke parties» γίνονται viral στα social media, με μπαρ, εστιατόρια και influencers να εκμεταλλεύονται τη σπανιότητα του προϊόντος και να μετατρέπουν ένα κουτάκι αναψυκτικού σε... εμπειρία.

Από την έλλειψη… στο hype

Σε αντίθεση με άλλες αγορές, η Diet Coke στην Ινδία διατίθεται αποκλειστικά σε κουτάκια, γεγονός που την καθιστά πιο ευάλωτη σε διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι καθυστερήσεις στις θαλάσσιες μεταφορές, λόγω της έντασης στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, έχουν περιορίσει σημαντικά τη διαθεσιμότητα, δημιουργώντας ένα αίσθημα «σπανιότητας» που εκτόξευσε τη ζήτηση.

Το αποτέλεσμα; Ουρές, περιορισμένα αποθέματα και ένα κοινό που… κυνηγά κουτάκια του γνωστού αναψυκτικού.

Πάρτι με είσοδο έως και 16 δολάρια

Σε πόλεις όπως το Νέο Δελχί και η Βομβάη, διοργανώνονται events με εισιτήριο από 10 έως 16 δολάρια, όπου το βασικό «προϊόν» είναι η πρόσβαση στη Diet Coke.

Οι επισκέπτες δεν πίνουν απλώς αναψυκτικό. Συμμετέχουν σε μια ολόκληρη εμπειρία, απολαμβάνοντας θεματικά κοκτέιλ (τα λεγόμενα «Coke-tails»), διακοσμώντας κουτιά, αγοράζοντας custom T-shirts και απολαμβάνοντας μουσική, όπως αναφέρει το Reuters.

Σε ένα event στη Βομβάη, δύο νικητές σχετικού διαγωνισμού έφυγαν με… 50 κουτάκια Diet Coke ο καθένας.

Diet Coke parties: Iran war cans crisis fuels thirst for cola events in India https://t.co/voaCd5aYMO https://t.co/voaCd5aYMO — Reuters (@Reuters) May 5, 2026

«Όσο πιο σπάνιο, τόσο πιο ποθητό»

«Για τους νέους, η σπανιότητα είναι το βασικό στοιχείο της διασκέδασης. Όσο λιγότερο υπάρχει κάτι, τόσο περισσότερο το θέλουν», εξηγεί ο επιχειρηματίας εστίασης Chaitanya Mathur.

Το φαινόμενο δείχνει πώς ένα πρόβλημα της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να μετατραπεί σε marketing trend, ειδικά σε μια αγορά όπου τα social media καθορίζουν τις τάσεις σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.

Από τα memes… στα sold-out events

Η έλλειψη έχει ήδη προκαλέσει κύμα memes, με χρήστες να αστειεύονται για «στοκ» Diet Coke και… συλλεκτικά κουτάκια.

Παράλληλα, brands και χώροι εστίασης «πατούν» πάνω στο trend.

Ενδεικτικό είναι event στο Νέο Δελχί που διαφημίζεται ως «full Diet Coke experience», συνδυάζοντας burgers, τέχνη και φυσικά το αναψυκτικό που έχει γίνει… δυσεύρετο.

Ένα κουτάκι που έγινε «κουλτούρα»

Η Diet Coke δεν είναι απλώς ένα αναψυκτικό στην Ινδία. Χρησιμοποιείται ευρέως ως mixer σε ποτά, ενώ παραμένει δημοφιλές και σε κοινό που αναζητά επιλογές χωρίς ζάχαρη.

Τώρα, η έλλειψή του φαίνεται να δημιουργεί κάτι μεγαλύτερο: μια μικρή «κουλτούρα» γύρω από το προϊόν.

Από τον πόλεμο και τις διαταραχές στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, μέχρι τα πάρτι και τα viral trends, η περίπτωση της Diet Coke στην Ινδία δείχνει πόσο γρήγορα μπορεί να μετατραπεί μια κρίση σε… hype. Και πώς, τελικά, ένα απλό κουτάκι μπορεί να γίνει το πιο περιζήτητο «εισιτήριο» για διασκέδαση.