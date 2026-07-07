Το νερό που στάζει από το κλιματιστικό δεν είναι κατάλληλο για τα φυτά σας – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Αν συνηθίζεις να μαζεύεις το νερό που βγαίνει από το κλιματιστικό για να ποτίζετε τις γλάστρες ή τον κήπο σας, ίσως ήρθε η ώρα να το ξανασκεφτείς. Παρότι δείχνει καθαρό και δεν έχει οσμή, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν αποτελεί την ιδανική επιλογή για τα φυτά.

Η διαυγής εμφάνισή του οδηγεί πολλούς στο συμπέρασμα ότι μπορεί να αντικαταστήσει το νερό της βρύσης. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη, καθώς το νερό αυτό μπορεί να περιέχει ουσίες ή μικροοργανισμούς που δεν είναι ορατοί με γυμνό μάτι.

Πριν αποφασίσεις να το χρησιμοποιήσεις ξανά για το πότισμα, αξίζει να γνωρίζεις τι ακριβώς είναι το νερό που παράγει ένα κλιματιστικό, ποιοι είναι οι πιθανοί κίνδυνοι από τη χρήση του και γιατί αρκετοί ειδικοί συνιστούν να αποφεύγεται στην κηπουρική.

Δες τι περιέχει πραγματικά αυτό το νερό και ποιες είναι οι ασφαλέστερες επιλογές για να προστατεύσεις τα φυτά σου.