To Netflix παραδέχτηκε ότι χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη σε πάνω από 300 παραγωγές το 2026

To Netflix αποκάλυψε ότι έχει ήδη χρησιμοποιήσει εργαλεία generative AI σε περίπου 300 ταινίες και σειρές μέσα στο 2026, κυρίως σε στάδια παραγωγής, για πιο γρήγορη και φθηνή παραγωγή σύνθετων σκηνών. Η εταιρεία παρουσιάζει την κίνηση ως «ενίσχυση» των δημιουργών και όχι αντικατάστασή τους, κάτι που όμως αναπόφευκτα τροφοδοτεί τη συζήτηση για τον ρόλο της AI στο μέλλον του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.



300 τίτλοι με γενετική AI μέσα στο 2026

Στην επιστολή προς τους μετόχους για τα αποτελέσματα β’ τριμήνου, το Netflix αναφέρει ότι «GenAI workflows» έχουν χρησιμοποιηθεί σε περίπου 300 τίτλους μέσα στο 2026, με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση εργασιών στο κομμάτι του μοντάζ και μετά το τέλος των γυρισμάτων (post production). Η χρήση δεν περιορίζεται σε ένα μόνο στάδιο: η πλατφόρμα λέει ότι η generative AI αξιοποιείται από το concept και το pre visualization μέχρι την τελική επεξεργασία και την παράδοση του υλικού.

Σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές, ο co-CEO Ted Sarandos τόνισε ότι οι ροές AI στην εργασία χρησιμοποιούνται για «πολύ περίπλοκα πλάνα και σκηνές», όπως ενίσχυση πλήθους και ιστορικές μάχες, με αποτέλεσμα πλάνα που υπό άλλες συνθήκες θα κόβονταν για λόγους κόστους. Σε ορισμένες παραγωγές, όπως το ντοκιμαντέρ The American Experiment, αναφέρεται ότι 17 λεπτά υλικού έχουν δημιουργηθεί με επεξεργασία που έγινε από το ΑΙ, που έγινε δύο φορές πιο γρήγορα και με το μισό κόστος από τις προηγούμενες μεθόδους.



Τι σημαίνει αυτό για δημιουργούς και βιομηχανία

Στην επίσημη θέση του, το Netflix υποστηρίζει ότι η generative AI προσφέρει «καλύτερα εργαλεία στους δημιουργούς για να υλοποιήσουν το όραμά τους», επιτρέποντας πλάνα που προηγουμένως ήταν πρακτικά ή οικονομικά απαγορευτικά. Η εταιρεία συνδέει την ευρεία υιοθέτηση του AI με την υψηλότερη ποιότητα, την ταχύτερη παραγωγή και το χαμηλότερο κόστος, το οποίο την βοηθά να ενισχύσει τον όγκο και την κλίμακα των original παραγωγών της.

Την ίδια στιγμή, το γεγονός ότι περίπου 300 τίτλοι έχουν ήδη μπει σε AI workflows μέσα σε ένα μόνο εξάμηνο λειτουργεί ως σαφές σήμα προς τη βιομηχανία ότι η generative AI περνά από τη φάση πειραματισμού σε φάση εκτεταμένης, συστηματικής χρήσης. Το πώς θα επηρεαστούν στο μέλλον οι παραδοσιακοί ρόλοι σε οπτικά εφέ, μοντάζ, ή ακόμα και σε σενάρια ή concept development μένει να φανεί.