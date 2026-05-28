To Netflix θέλει να φτιάξει παραγωγές μικρής διάρκειας με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης

To Netflix ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου στούντιο με την ονομασία INKubator, το οποίο θα ειδικεύεται στη δημιουργία περιεχομένου με χρήση γενετικής τεχνητής νοημοσύνης (generative AI). Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το INKubator δημιουργήθηκε για να τοποθετήσει τις ροές εργασίας και τα εργαλεία γενετικής AI στο κέντρο της παραγωγής animation της πλατφόρμας.



Focused προϊόντα και στόχοι του στούντιο

Από τις τρέχουσες αγγελίες για θέσεις εργασίας της ομάδας φάνηκε ότι το INKubator θα δημιουργεί αρχικά σύντομο animated περιεχόμενο (short-form animated content) που βασίζεται σε ροές εργασίας γενετικής AI εργαλείων και εργαλείων. Ο αρχικός στόχος της ομάδας είναι η δημιουργία animated shorts και specials, αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι το Netflix έχει μεγαλύτερους στόχους. Σύμφωνα με μία αγγελία, η ομάδα σχεδιάζει στο μέλλον να «επεκταθεί από τα shorts σε μεγαλύτερης διάρκειας περιεχόμενο» (longer-form content).



Η χρήση των εργαλείων AI στο INKubator

Το INKubator βρίσκεται ακόμη στη φάση των προσλήψεων για βασικές θέσεις (όπως ο επικεφαλής τεχνολογίας), οπότε μπορεί να περάσει καιρός πριν δουν οι θεατές οποιοδήποτε περιεχόμενο από την ομάδα . Η χρήση της γενετικής AI δεν αποτελεί για το Netflix βήμα προς το άγνωστο, αφού η συγκεκριμένη τεχνολογία τροφοδοτεί ήδη διάφορες πτυχές της πλατφόρμας, από τις διαφημίσεις μέχρι και μέρος των παραγωγών.

Η προηγούμενη εμπειρία του Netflix με το AI

Το Netflix δεν έχει κρύψει το βήμα που θέλει να κάνει προς το ΑΙ. Η εταιρεία χρησιμοποιεί ήδη την τεχνολογία στα διαφημιστικά της και εξαγόρασε την εταιρεία InterPositive, ένα AI startup που ιδρύθηκε από τον Ben Affleck. Το Netflix επιβεβαίωσε για πρώτη φορά τη χρήση γενετικής AI για μια σκηνή στη σειρά The Eternaut, όπου η κατάρρευση ενός κτιρίου στο Μπουένος Άιρες δημιουργήθηκε με AI αντί για τα παραδοσιακά οπτικά εφέ. Η συγκεκριμένη σκηνή ολοκληρώθηκε περίπου 10 φορές ταχύτερα από ότι με συμβατικές μεθόδους, επιταχύνοντας τη διαδικασία κατά 90%.