Το next big thing του ελληνικού μπάσκετ: Ο Λιοτόπουλος... τρελαίνει τους Αμερικανούς

Αναμφίβολα, ένα από τα πιο ελπιδοφόρα project του ελληνικού μπάσκετ είναι ο Λευτέρης Λιοτόπουλος. Ο 19χρονος γκαρντ από την Ακαδημία ΔΕΚΑ του Νίκου Χατζηβρέττα έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις στο NCAA, αγωνιζόμενος στο St. John’s δίπλα στον θρυλικό Ρικ Πιτίνο.

Από την πρώτη του χρονιά στην Αμερική, ο Λιοτόπουλος έκανε σημαντικά βήματα προόδου, αλλά η μεταμόρφωσή του τη δεύτερη χρονιά είναι ολική, τόσο σε αγωνιστικά όσο και σε σωματικό επίπεδο. Στην πρόσφατη ήττα της ομάδας του από το Μίσιγκαν (96-94), ο Λιοτόπουλος σημείωσε 13 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε μόλις 24 λεπτά συμμετοχής, προσφέροντας μάλιστα 8 πόντους στην παράταση, δείχνοντας ότι μπορεί να ανταπεξέλθει σε κρίσιμες στιγμές.

Η σωματική του μεταμόρφωση από το καλοκαίρι είναι εντυπωσιακή, ενώ η αφοσίωσή του στην εξέλιξη και την ενίσχυση των δυνατοτήτων του είναι εμφανής. Η πρόοδος του Λιοτόπουλου δεν περνά απαρατήρητη, με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να τον παρακολουθούν, ενώ ο ίδιος προτιμά να συνεχίσει την πορεία του στο NCAA.

Ο Λιοτόπουλος ξεκίνησε τη διαδρομή του στο ελληνικό μπάσκετ γεννημένος το 2006, δημιουργώντας για χρόνια ένα ισχυρό δίδυμο με τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ στην ακαδημία ΔΕΚΑ. Στο Eurobasket Under 18 πέρυσι, ήταν πρώτος σκόρερ της ομάδας με 15,7 πόντους μέσο όρο, 4,3 ασίστ, 3,1 ριμπάουντ και 1,4 κλεψίματα ανά παιχνίδι, με ποσοστό 39,2% στα τρίποντα και συνολική αξιολόγηση 13,4.

Αυτό που κάνει ξεχωριστό τον Λιοτόπουλο είναι η δυνατότητα να εξελιχθεί σε 3-level scorer, ένας παίκτης που μπορεί να σκοράρει πίσω από τα 6,75μ., από μέση απόσταση και μέσω διείσδυσης, καθιστώντας τον μια πολυδιάστατη απειλή για κάθε αντίπαλο.

Με τη δουλειά, την αφοσίωση και το ταλέντο του, ο Λευτέρης Λιοτόπουλος δείχνει ότι το ελληνικό μπάσκετ έχει νέο αστέρι που ήδη προκαλεί ενθουσιασμό τόσο στην Ελλάδα όσο και στις ΗΠΑ.