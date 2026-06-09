Το νησί που κρατάει το καλοκαίρι ζωντανό: Η Κρήτη στους top προορισμούς της Ευρώπης τον Σεπτέμβριο

Το μεγαλύτερο ελληνικό νησί εξασφάλισε θέση στη λίστα του διεθνούς ταξιδιωτικού μέσου Condé Nast Traveller με τους πιο ζεστούς και ελκυστικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς για τον Σεπτέμβριο, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του ως ένας από τους πιο δυνατούς «παίκτες» του μεσογειακού τουρισμού.

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Το ελληνικό νησί που κρατά το καλοκαίρι ζωντανό



Στο αφιέρωμα με τίτλο «Where is hot in Europe in September?», η Κρήτη φιγουράρει δίπλα σε δημοφιλείς ευρωπαϊκούς προορισμούς όπως η Νάπολη, η Νίκαια, το Χβαρ, η Αττάλεια, η Ίμπιζα και η Σεβίλλη.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Κρήτη ξεχωρίζει επειδή παραμένει καλοκαιρινή ακόμη και όταν η τουριστική περίοδος αιχμής έχει πλέον περάσει. Ως το νοτιότερο από τα μεγάλα ελληνικά νησιά, προσφέρει υψηλές θερμοκρασίες, ηλιόλουστες ημέρες και ιδανικές συνθήκες για θάλασσα μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου.

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Χανιά: Το ηλιοβασίλεμα που μαγνητίζει τους ταξιδιώτες



Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα Χανιά και στο εμβληματικό ενετικό λιμάνι τους, το οποίο συγκαταλέγεται στα πιο ατμοσφαιρικά σημεία του νησιού.

ο Condé Nast Traveller υπογραμμίζει ότι η εμπειρία ενός ηλιοβασιλέματος στα Χανιά αποτελεί από μόνη της λόγο για να επισκεφθεί κανείς την Κρήτη αυτή την εποχή, όταν οι ρυθμοί είναι πιο χαλαροί και οι εικόνες ακόμη πιο μαγευτικές.

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Γιατί ο Σεπτέμβριος είναι η καλύτερη εποχή



Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του νησιού είναι ότι συνδυάζει ζεστό καιρό με λιγότερη πολυκοσμία. Οι μέσες μέγιστες θερμοκρασίες αγγίζουν τους 27 βαθμούς Κελσίου, επιτρέποντας στους επισκέπτες να απολαμβάνουν παραλίες, βόλτες και δραστηριότητες χωρίς την ένταση του Αυγούστου.

Παράλληλα, οι ταξιδιώτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν πιο αυθεντικά την τοπική κουλτούρα, τη γαστρονομία και την καθημερινότητα του νησιού.

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Ψήφος εμπιστοσύνης για τον ελληνικό τουρισμό

Η διάκριση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς προέρχεται από ένα από τα πιο αναγνωρισμένα ταξιδιωτικά μέσα παγκοσμίως.

Η παρουσία της Κρήτης στη λίστα ενισχύει τη διεθνή εικόνα της Ελλάδας και επιβεβαιώνει ότι το νησί παραμένει ένας από τους πιο περιζήτητους προορισμούς της Μεσογείου, όχι μόνο το καλοκαίρι αλλά και κατά τους πρώτους μήνες του φθινοπώρου.

Για όσους δεν είναι έτοιμοι να αποχαιρετήσουν τον ήλιο και τη θάλασσα, η Κρήτη δείχνει να έχει τη δική της απάντηση: το καλοκαίρι εδώ διαρκεί λίγο περισσότερο.

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Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ