Το ντουέτο που δεν ήξερες ότι χρειάζεσαι: Ο Μακρόν στη φωνή και ο Αρμένιος πρωθυπουργός στα ντραμς

Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν, είναι γνωστός για τις ικανότητές του στη μουσική, καθώς είναι δεξιοτέχνης στα ντραμς και το αποδεικνύει συχνά στα lives που κάνει.

Όπως φάνηκε, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, δεν έχασε ευκαιρία να εκμεταλλευτεί αυτό το ταλέντο του και κάπως έτσι δημιουργήθηκε ένα ντουέτο που ίσως δεν ήξερες ότι χρειάζεσαι. Ο Μακρόν στα φωνητικά, ο Πασινιάν στα ντραμς.

Ο Γάλλος πρόεδρος βρίσκεται στο Γερεβάν για τη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Κατά τη διάρκεια του δείπνου μετά τη σύνοδο, πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε το γνωστό γαλλικό τραγούδι, La Bohème του Σαρλ Αζναβούρ. Πρόκειται για μια κλασική γαλλική μπαλάντα για τους φτωχούς νέους.

Emmanuel Macron chante « la bohème » accompagné à la batterie par le premier ministre Nikol pachinyan . Dîner d’état à Erevan. La musique en amitié. pic.twitter.com/v5vacqZlVv — Agnès Vahramian (@AgnesVahramian) May 4, 2026

Το τραγούδι είναι του 1965 και πρώτος ερμήνευσε ο Σαρλ Αζναβούρ με τους στίχους να αφορούν καλλιτέχνες που θυμούνται με αγάπη τις μέρες που ζούσαν στη φτώχεια κατά τη διάρκεια της μποέμικης περιόδου στην γειτονιά της Μονμάρτρης στο Παρίσι.