To «ομορφότερο κορίτσι στον κόσμο» αρραβωνιάστηκε στην Ελλάδα: «Είπα ναι στον καλύτερό μου φίλο»

Στην Ελλάδα αρραβωνιάστηκε το «ομορφότερο κορίτσι στον κόσμο», με το διάσημο μοντέλο που έγινε γνωστό παγκοσμίως από την ηλικία των 6 ετών να ετοιμάζεται να ενώσει τη ζωή της με τον εκλεκτό της καρδιάς της.

Ο λόγος για την 24χρονη -πλέον- Γαλλίδα Thylane Blondeau, η οποία απέκτησε τον τίτλο του «πιο όμορφου κοριτσιού στον κόσμο» όταν μια φωτογραφία της κόσμησε το περιοδικό Vogue Enfants το 2006.

Η Blondeau έγινε το νεαρότερο μοντέλο που εμφανίστηκε σε εξώφυλλο της Vogue σε ηλικία 14 ετών, ενώ σήμερα συνεργάζεται με μεγάλους οίκους μόδας όπως Dolce & Gabbana, Versace και L’Oréal.

Η πρόταση με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα

Η Blondeau μετέφερε τα χαρμόσυνα νέα στους διαδικτυακούς της ακολούθους μέσα από μία ανάρτηση στο Instagram, λέγοντας ότι είπε «ναι» στην πρόταση γάμου που δέχτηκε από τον σύντροφό της, τον Γάλλο DJ Ben Attal.

Στις εικόνες φαίνεται ένα τραπέζι με θέα τη θάλασσα, διακοσμημένο με κόκκινα ροδοπέταλα σε σχήμα καρδιάς και ένα ρομαντικό μονοπάτι μέχρι το σημείο της πρότασης. Εύκολα μπορεί να αναγνωρίσει κανείς ότι η πρόταση γάμου έγινε σε γνωστό ξενοδοχείο της Βουλιαγμένης με φόντο την «Αθηναϊκή Ριβιέρα».

«Είπα ναι στον καλύτερό μου φίλο. Για πάντα μαζί», έγραψε η Blondeau στη λεζάντα της ανάρτησης. Μάλιστα, δεν παρέλειψε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς φίλους της, το εντυπωσιακό μονόπετρο που της προσέφερε ο Attal, ένα τεράστιο διαμάντι, τοποθετημένο σε απλή, χρυσή βέρα. Σύμφωνα με την Daily Mail, το δαχτυλίδι των αρραβώνων του ζευγαριού κοστίζει 34.000 λίρες Αγγλίας ή περίπου 40.000 ευρώ.

Λίγο πριν αναχωρήσουν από την Ελλάδα, η Blondeau δημοσίευσε ακόμη ένα στιγμιότυπο με την ελληνική σημαία, αποχαιρετώντας τη χώρα που έζησε αυτήν την τόσο σημαντική στιγμή. Σε άλλη ανάρτηση μοιράστηκε και μια πιο χιουμοριστική φωτογραφία, όπου ο Ben Attal προσπαθεί να ισορροπήσει τις βαλίτσες τους πάνω σε μια μοτοσικλέτα.