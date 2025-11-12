LIFE Showbiz Θέατρο Πρεμιέρα Έξοδος Ελεονώρα Μελέτη Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης

«Το όνομα»: Πολιτικοί και καλλιτέχνες στην πρεμιέρα του έργου του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη

Talk of the town έγινε η επίσημη πρώτη της παράστασης, αφού το «παρών» έδωσαν και πρόσωπα που δεν βλέπουμε συχνά στην αθηναϊκή νύχτα.

φωτογραφία ND
φωτογραφία ND
Βασίλης Ανδριτσάνος avatar
Βασίλης Ανδριτσάνος

Μπορούμε να πούμε στους φίλους μας όσα πιστεύουμε γι’ αυτούς ή μόνο όσα θα ήθελαν να ακούσουν; Ένα πείραμα θα μας πείσει… Το γαλλικό πολυβραβευμένο έργο «Το όνομα» σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη και μετάφραση Ελεονώρας Μελέτη έκανε πρεμιέρα στο θέατρο Αθηνά και ήταν όλοι εκεί για να χειροκροτήσουν τους: Ιεροκλή Μιχαηλίδη, Ρένια Λουιζίδου, Κρατερό Κατσούλη, Ντόρα Μακρυγιάννη και Λευτέρη Ζαμπετάκη που πρωταγωνιστούν.

Έλλη Στάη / φωτογραφία NDP
Έλλη Στάη / φωτογραφία NDP
Όλγα Πολίτου, Τάσος Χαλκιάς, Ρένια Λουιζίδου / φωτογραφία NDP
Όλγα Πολίτου, Τάσος Χαλκιάς, Ρένια Λουιζίδου / φωτογραφία NDP
Λευτέρης Ζαμπετάκης, Ελευθερία Αρβανιτάκη / φωτογραφία NDP
Λευτέρης Ζαμπετάκης, Ελευθερία Αρβανιτάκη / φωτογραφία NDP
Δημήτρης Σταρόβας, Ιεροκλής Μιχαηλίδης / φωτογραφία NDP
Δημήτρης Σταρόβας, Ιεροκλής Μιχαηλίδης / φωτογραφία NDP
Σταμάτης Φασουλής / φωτογραφία NDP
Σταμάτης Φασουλής / φωτογραφία NDP

Παγκόσμια επιτυχία

«Το όνομα» είναι η ελληνική διασκευή της διάσημης γαλλικής κωμωδίας «Le Prénom» των Matthieu Delaporte & Alexandre de La Patellière που ήταν υποψήφια το 2011 για 6 βραβεία Molière. Η μεταφορά της στον κινηματογράφο, το 2012, γνώρισε παγκόσμια επιτυχία και την παρακολούθησαν 2,5 εκατομμύρια θεατές. Στην Ελλάδα, το έργο ανέβηκε για πρώτη φορά, και πάλι σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη, το 2015 σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και μετέπειτα στην Κύπρο.

Στη φετινή πρεμιέρα του έργου το «παρών» έδωσαν μεταξύ άλλων οι: Τάσος Χαλκιάς, Όλγα Πολίτου, Έφη Μουρίκη, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Πάνος Σταθακόπουλος, Δήμητρα Σιγάλα, Δήμητρα Στογιάννη, Τόνυ Δημητρίου, Σταμάτης Φασουλής, Δημήτρης Σταρόβας, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Έλλη Στάη, Άκης Σακελλαρίου, Κική Τσόλκα, Μαργαρίτα Μάτσα, Μάκης Πουνέντης, Όλγα Κεφαλογιάννη, Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, Τάκης Βουγιουκλάκης, Έφη Πίκουλα, Ηλίας Βαλάσης και Στέλιος Κουδουνάρης.

Όλγα Κεφαλογιάννη / φωτογραφία NDP
Όλγα Κεφαλογιάννη / φωτογραφία NDP
Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Πάνος Σταθακόπουλος / φωτογραφία NDP
Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Πάνος Σταθακόπουλος / φωτογραφία NDP
Κική Τσόλκα, Μαργαρίτα Μάτσα, Μάκης Πουνέντης / φωτογραφία NDP
Κική Τσόλκα, Μαργαρίτα Μάτσα, Μάκης Πουνέντης / φωτογραφία NDP
Κατερίνα Γερονικολού, Γιάννης Τσιμιτσέλης / φωτογραφία NDP
Κατερίνα Γερονικολού, Γιάννης Τσιμιτσέλης / φωτογραφία NDP
Κωνσταντίνος Χριστοφόρου / φωτογραφία NDP
Κωνσταντίνος Χριστοφόρου / φωτογραφία NDP

Η υπόθεση

Ο Βικτόρ (Κρατερός Κατσούλης) περιμένει το πρώτο του παιδί. Η αδερφή του Ελιζαμπέτ (Ρένια Λουιζίδου) και ο άντρας της Πιερ (Ιεροκλής Μιχαηλίδης) τον καλούν στο σπίτι τους για δείπνο μαζί με τη σύζυγό του Άννα (Ντόρα Μακρυγιάννη) και τον παιδικό τους φίλο Κλοντ (Λευτέρης Ζαμπετάκης).

Κι ενώ περιμένουν την ως συνήθως αργοπορημένη Άννα και κουβεντιάζουν περί ανέμων και υδάτων, κάποια στιγμή η κουβέντα στρέφεται γύρω από το μωρό και ο Βικτόρ τους αποκαλύπτει ότι είναι αγόρι! Όταν τον ρωτούν ποιο όνομα έχει διαλέξει για να δώσει στο παιδί, η απάντησή του θα αναστατώσει την παρέα και θα προκαλέσει μια σειρά από αλυσιδωτές ανεξέλεγκτες αντιδράσεις που θα φέρουν το απόλυτο χάος!

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

LIFE Showbiz Θέατρο Πρεμιέρα Έξοδος Ελεονώρα Μελέτη Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader