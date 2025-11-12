«Το όνομα»: Πολιτικοί και καλλιτέχνες στην πρεμιέρα του έργου του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη

Μπορούμε να πούμε στους φίλους μας όσα πιστεύουμε γι’ αυτούς ή μόνο όσα θα ήθελαν να ακούσουν; Ένα πείραμα θα μας πείσει… Το γαλλικό πολυβραβευμένο έργο «Το όνομα» σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη και μετάφραση Ελεονώρας Μελέτη έκανε πρεμιέρα στο θέατρο Αθηνά και ήταν όλοι εκεί για να χειροκροτήσουν τους: Ιεροκλή Μιχαηλίδη, Ρένια Λουιζίδου, Κρατερό Κατσούλη, Ντόρα Μακρυγιάννη και Λευτέρη Ζαμπετάκη που πρωταγωνιστούν.

Παγκόσμια επιτυχία

«Το όνομα» είναι η ελληνική διασκευή της διάσημης γαλλικής κωμωδίας «Le Prénom» των Matthieu Delaporte & Alexandre de La Patellière που ήταν υποψήφια το 2011 για 6 βραβεία Molière. Η μεταφορά της στον κινηματογράφο, το 2012, γνώρισε παγκόσμια επιτυχία και την παρακολούθησαν 2,5 εκατομμύρια θεατές. Στην Ελλάδα, το έργο ανέβηκε για πρώτη φορά, και πάλι σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη, το 2015 σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και μετέπειτα στην Κύπρο.

Στη φετινή πρεμιέρα του έργου το «παρών» έδωσαν μεταξύ άλλων οι: Τάσος Χαλκιάς, Όλγα Πολίτου, Έφη Μουρίκη, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Πάνος Σταθακόπουλος, Δήμητρα Σιγάλα, Δήμητρα Στογιάννη, Τόνυ Δημητρίου, Σταμάτης Φασουλής, Δημήτρης Σταρόβας, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Έλλη Στάη, Άκης Σακελλαρίου, Κική Τσόλκα, Μαργαρίτα Μάτσα, Μάκης Πουνέντης, Όλγα Κεφαλογιάννη, Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, Τάκης Βουγιουκλάκης, Έφη Πίκουλα, Ηλίας Βαλάσης και Στέλιος Κουδουνάρης.

Η υπόθεση

Ο Βικτόρ (Κρατερός Κατσούλης) περιμένει το πρώτο του παιδί. Η αδερφή του Ελιζαμπέτ (Ρένια Λουιζίδου) και ο άντρας της Πιερ (Ιεροκλής Μιχαηλίδης) τον καλούν στο σπίτι τους για δείπνο μαζί με τη σύζυγό του Άννα (Ντόρα Μακρυγιάννη) και τον παιδικό τους φίλο Κλοντ (Λευτέρης Ζαμπετάκης).

Κι ενώ περιμένουν την ως συνήθως αργοπορημένη Άννα και κουβεντιάζουν περί ανέμων και υδάτων, κάποια στιγμή η κουβέντα στρέφεται γύρω από το μωρό και ο Βικτόρ τους αποκαλύπτει ότι είναι αγόρι! Όταν τον ρωτούν ποιο όνομα έχει διαλέξει για να δώσει στο παιδί, η απάντησή του θα αναστατώσει την παρέα και θα προκαλέσει μια σειρά από αλυσιδωτές ανεξέλεγκτες αντιδράσεις που θα φέρουν το απόλυτο χάος!