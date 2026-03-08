«Το όνομα του Χαμενεΐ θα συνεχιστεί»: Το Ιράν αποφάσισε για τον ηγέτη του - Νέες απειλές στο Ισραήλ

Το όνομα του Χαμενεΐ ως ηγέτη του Ιράν θα συνεχιστεί, δήλωσε σήμερα Κυριακή (8/3), σύμφωνα με το Reuters, ένα μέλος της Συνέλευσης των Ειδικών του Ιράν, ο Χοσεϊναλί Εσκεβαρί, προσθέτοντας ότι ο νέος ηγέτης επελέγη και θα ανακοινωθεί σύντομα από αξιωματούχους.

«Με την πλειοψηφία των ψήφων, το πρόσωπο που θα συνεχίσει το δρόμο του Ιμάμη Χομεϊνί και το δρόμο του μάρτυρα Ιμάμη Χαμενεΐ επελέγη. Το όνομα του Χαμενεΐ θα συνεχιστεί. Η ψήφος ερρίφθη και θα ανακοινωθεί σύντομα», δήλωσε ο Εσκεβαρί σε βίντεο που μεταδόθηκε από ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Βάσει αυτού όλα δείχνουν πως ο εκλεκτός της Τεχεράνης για την ηγεσία του Ιράν είναι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο 56χρονος γιος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, τον οποίο τα διεθνή Μέσα «έδειχναν» ως το μεγάλο φαβορί για τη διαδοχή.

Ιράν: Θα χτυπήσουμε τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ισραήλ

Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις απείλησαν σήμερα να στοχοθετήσουν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην περιοχή, αν το Ισραήλ συνεχίσει να πλήττει τις ενεργειακές υποδομές της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Οι κυβερνήσεις των ισλαμικών χωρών οφείλουν να προειδοποιήσουν το ταχύτερο την εγκληματική Αμερική και το άγριο σιωνιστικό καθεστώς εναντίον τέτοιων δειλών και απάνθρωπων δράσεων», ανακοίνωσε το κεντρικό γενικό επιτελείο Χάταμ αλ-Ανμπίγια, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

«Διαφορετικά, παρόμοια μέτρα θα ληφθούν στην περιοχή και, αν μπορείτε να αντέξετε ένα πετρέλαιο πάνω από 200 δολάρια το βαρέλι, συνεχίστε αυτό το παιγνίδι», απείλησε.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν επίσης σήμερα ότι τουλάχιστον 104 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 32 τραυματίσθηκαν από την αμερικανική επίθεση σε ιρανικό πολεμικό πλοίο την περασμένη εβδομάδα στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα.

Αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε τη φρεγάτα Dena την Τετάρτη στον Ινδικό Ωκεανό, σε απόσταση περίπου 19 ναυτικών μιλίων ανοικτά του λιμανιού Γκάλε στη νότια Σρι Λάνκα, σκοτώνοντας δεκάδες ναύτες και διευρύνοντας θεαματικά την καταδίωξη από την Ουάσινγκτον των πλοίων του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού.