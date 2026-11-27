Μία εβδομάδα έχει περάσει από τον έντονο καβγά ανάμεσα στον Νίκο Στραβελάκη και στην Κατερίνα Παπακωστοπούλου και τη διαρροή του επίμαχου βίντεο και ο ντόρος που έκανε άνω κάτω την ελληνική τηλεόραση δεν λέει να κοπάσει.

Το OPEN όμως θέλει να βάλει ένα τέλος στην ιστορία πριν κάνει κι άλλο κακό στο κανάλι. Με την ανακοίνωση που εξέδωσε, σήμερα 27/11, το OPEN σχεδόν «δείχνει» με το δάχτυλο την αρχισυντάκτρια της εκπομπής, Βάσω Μητρομάρα: «Το OPEN στοχοποιήθηκε εξαιτίας μίας παράνομης και απόλυτα αντιδεοντολογικής ενέργειας συντελεστή της ενημερωτικής εκπομπής «10 Παντού», που κατέγραψε στο control room και, στη συνέχεια, κοινοποίησε σε πολλούς παραλήπτες, μία λογομαχία μεταξύ των δύο παρουσιαστών – δημοσιογράφων, η οποία έλαβε χώρα εκτός αέρα, στο διάλειμμα της εκπομπής. Η ενδελεχής εσωτερική έρευνα οδήγησε σε ασφαλή συμπεράσματα. Σε συνέχεια αυτής, η σύμβαση του συντελεστή της εκπομπής καταγγέλθηκε από τον σταθμό», ανέφερε η ανακοίνωση.

Μία μέρα πριν, την Πέμπτη 26/11, πάντως η δημοσιογράφος με ανάρτησή της στο Instagram είχε ξεκαθαρίσει πως παραιτείται για λόγους ευθιξίας και δεν την απολύει κανείς. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Με αφορμή τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, επιθυμώ να διευκρινίσω ότι η παραίτησή μου από τη θέση της αρχισυντάκτριας της εκπομπής «10 Παντού» του OPEN αποτέλεσε αποκλειστικά δική μου απόφαση, η οποία έγινε αποδεκτή από τη διοίκηση του τηλεοπτικού σταθμού.

Επέλεξα συνειδητά, με γνώμονα τις προσωπικές και επαγγελματικές μου αρχές, για λόγους ευθιξίας που απορρέουν από τον θεσμικό μου ρόλο ως αρχισυντάκτρια και εποπτεύουσα της λειτουργίας του control room της εκπομπής, να παραιτηθώ παρά το γεγονός ότι ουδέποτε υπήρξα υπαίτια για την καταγραφή και διαρροή του επίμαχου βίντεο στα μέσα ενημέρωσης και στο διαδίκτυο.

Η απόφασή μου αυτή αποτελεί πράξη επαγγελματικής συνέπειας, ευθιξίας και αξιοπρέπειας και μόνον. Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία συνιστά διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Σε όλη την επαγγελματική μου διαδρομή έχω επιλέξει να υπηρετώ τη δημοσιογραφία με συνέπεια, ήθος, ακεραιότητα και σεβασμό απέναντι στους συνεργάτες μου. Με τις ίδιες αδιαπραγμάτευτες αρχές επιλέγω να ολοκληρώσω και αυτόν τον επαγγελματικό κύκλο. Ευχαριστώ τη διοίκηση του OPEN για τη συνεργασία και, κυρίως, όλους τους ανθρώπους της εκπομπής, με τους οποίους μοιραστήκαμε καθημερινά αγωνίες, προκλήσεις και δημιουργικές στιγμές. Τους εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία».