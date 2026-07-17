Το Ουζμπεκιστάν θέλει να ξαναζωντανέψει τον έρωτα του Μεγάλου Αλεξάνδρου - Η πρόταση στην Ελλάδα

Περισσότερα από 2.300 χρόνια μετά την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Κεντρική Ασία, η ιστορία του επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα από μια φιλόδοξη πρόταση συνεργασίας Ελλάδας και Ουζμπεκιστάν.



Κατά την τριήμερη επίσκεψή του στην Αθήνα, ο υπουργός Πολιτισμού του Ουζμπεκιστάν, Ozodbek Nazarbekov, πρότεινε στην υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τη συνδιοργάνωση μεγάλης έκθεσης αφιερωμένης στον Μακεδόνα στρατηλάτη, αλλά και τη συμπαραγωγή κινηματογραφικής ταινίας με θέμα τη ζωή του και τον έρωτά του με τη Ρωξάνη.



Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην προσπάθεια ανάδειξης των κοινών ιστορικών και πολιτιστικών δεσμών που ενώνουν τον ελληνικό κόσμο με την Κεντρική Ασία.



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Η Ρωξάνη και ο έρωτας που έγραψε ιστορία



Η σημερινή επικράτεια του Ουζμπεκιστάν συνδέεται άμεσα με μία από τις πιο γνωστές προσωπικές ιστορίες του Μεγάλου Αλεξάνδρου.



Το 327 π.Χ., κατά την εκστρατεία του στη Σογδιανή, ο Αλέξανδρος γνώρισε τη Ρωξάνη, κόρη του τοπικού άρχοντα Οξυάρτη, μετά την κατάληψη της περίφημης «Σογδιανής Πέτρας», ενός φυσικού οχυρού που θεωρούνταν σχεδόν απόρθητο.



Σύμφωνα με τον Αρριανό, η Ρωξάνη ήταν η ομορφότερη γυναίκα που είχε αντικρίσει η μακεδονική στρατιά στην Ασία μετά τη σύζυγο του Δαρείου. Ο γάμος τους δεν αποτέλεσε μόνο μια σημαντική πολιτική συμμαχία, αλλά εξελίχθηκε και σε μία από τις πιο γνωστές ιστορίες αγάπης της αρχαιότητας.



Από την ένωσή τους γεννήθηκε ο Αλέξανδρος Δ΄, ο μοναδικός νόμιμος διάδοχος του μεγάλου στρατηλάτη.

Η Σαμαρκάνδη κρατά ζωντανή τη μνήμη του Αλέξανδρου



Η Σαμαρκάνδη εξακολουθεί να διατηρεί έντονα τα ίχνη της ελληνιστικής παρουσίας.



Αρχαιολογικά ευρήματα που εκτίθενται στα μουσεία της πόλης μαρτυρούν τη διείσδυση του ελληνικού πολιτισμού στην Κεντρική Ασία, ενώ η παράδοση διασώζει και τη φράση που αποδίδεται στον Αλέξανδρο όταν αντίκρισε για πρώτη φορά την πόλη: ότι ήταν ακόμη πιο όμορφη από όσα είχε ακούσει γι' αυτήν.



Η περιοχή αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς της εκστρατείας του και συνέβαλε στη δημιουργία των εμπορικών δρόμων που αργότερα έγιναν γνωστοί ως Δρόμοι του Μεταξιού.

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Νέο κεφάλαιο στις σχέσεις Ελλάδας και Ουζμπεκιστάν



Η συνάντηση των δύο υπουργών επιβεβαίωσε τη βούληση για στενότερη συνεργασία στον τομέα του Πολιτισμού.



Στο επίκεντρο βρέθηκαν η προστασία και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας στη συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων, η συνεργασία μεταξύ μουσείων, αλλά και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών μέσω ψηφιακών αρχείων και εικονικών εκθέσεων.



Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συνεργασία κορυφαίων μουσείων των δύο χωρών, όπως το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης του Μουσείου Μπενάκη, το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας, καθώς και το Κρατικό Μουσείο Ιστορίας και το Μουσείο Εφαρμοσμένων Τεχνών του Ουζμπεκιστάν.

Από τις εκθέσεις στις κινηματογραφικές παραγωγές



Πέρα από την προτεινόμενη ταινία για τον Μέγα Αλέξανδρο και τη Ρωξάνη, οι δύο πλευρές συζήτησαν την ανάπτυξη συνεργασιών στον οπτικοακουστικό τομέα, καθώς και τη δημιουργία κοινών ψηφιακών πολιτιστικών δράσεων.



Στο τραπέζι τέθηκε επίσης η διοργάνωση Ελληνικής Πολιτιστικής Εβδομάδας στο Ουζμπεκιστάν και αντίστοιχης ουζμπεκικής διοργάνωσης στην Ελλάδα, με εκδηλώσεις αφιερωμένες στη μουσική, το θέατρο, τον χορό, τη γαστρονομία, τη λαϊκή τέχνη και τη σύγχρονη δημιουργία.

Υπογραφή συμφωνίας έως το 2028



Οι συνομιλίες ολοκληρώθηκαν με την υπογραφή νέου Προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδας και Ουζμπεκιστάν για την περίοδο 2026-2028 στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Επιστήμης και του Πολιτισμού.



Η συμφωνία προβλέπει ανταλλαγές ειδικών, κοινές αρχαιολογικές και μουσειακές δράσεις, συνεργασίες στον κινηματογράφο και στις πολιτιστικές διαδρομές, καθώς και την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών στο πλαίσιο της UNESCO.



Η πρόταση για μια κοινή ταινία και μια μεγάλη έκθεση αφιερωμένη στον Μέγα Αλέξανδρο αναδεικνύεται ως το πιο εμβληματικό βήμα αυτής της νέας συνεργασίας, υπενθυμίζοντας ότι η ιστορία του Μακεδόνα στρατηλάτη εξακολουθεί να λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην Ελλάδα και την καρδιά της Κεντρικής Ασίας.