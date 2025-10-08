Το Ούζο Πλωμαρίου στην TFWA 2025 – Το αυθεντικό ελληνικό απόσταγμα στο παγκόσμιο προσκήνιο

Το Ούζο Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου συμμετείχε και φέτος στην TFWA World Exhibition & Conference 2025 στις Κάννες, μία από τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις του κλάδου. Με 8.000 επισκέπτες και 482 brands από όλο τον κόσμο, η έκθεση αποτέλεσε για άλλη μια χρονιά μια μοναδική ευκαιρία για το brand να μεταφέρει τη γεύση, την ατμόσφαιρα και τον πολιτισμό της Ελλάδας σε ένα παγκόσμιο κοινό που εκτιμά την παράδοση και την καινοτομία στην ελληνική γαστρονομία.

Η παρουσία του Ούζου Πλωμαρίου στις διεθνείς αγορές συνεχίζει να ενισχύεται μέσα από ουσιαστικές συνεργασίες και νέες τοποθετήσεις.

Είναι ήδη διαθέσιμο σε καίρια σημεία όπως η Τουρκία, το Ισραήλ, το Ντουμπάι και η Γερμανία (μέσω της συνεργασίας με την Heinemann), ενώ έχει παρουσία και σε σύνορα, όπως η Τσεχία. Παράλληλα, ενέργειες προβολής και ενεργοποίησης του brand σε duty-free καταστήματα στα Βαλκάνια έχουν συμβάλει στην περαιτέρω αναγνώριση του ούζου στην ευρύτερη περιοχή.

Μέσα από αυτή τη σταθερή και ποιοτική παρουσία, το Ούζο Πλωμαρίου έχει καθιερωθεί ως ο αυθεντικός πρεσβευτής του ελληνικού ούζου στα ταξιδιωτικά κανάλια, ενώ παράλληλα δημιουργούνται νέες προοπτικές για την παρουσία του και σε πλοία και αεροπορικές εταιρείες.

Φέτος, ξεχωριστή θέση κατέχει η νέα συλλεκτική φιάλη του 2025, που έρχεται να υπενθυμίσει τη βαθιά σύνδεση της Ποτοποιίας με την ελληνική παράδοση και το νησιωτικό πολιτισμό. Το Ούζο Πλωμαρίου τιμά την ελληνική ναυτοσύνη και την αυθεντική τέχνη του καραβομαραγκού, μέσα από την ιστορία της «Ηλιαχτίδας» — μιας παραδοσιακής ξύλινης βάρκας που διασώθηκε και ανακατασκευάστηκε με φροντίδα στη Σκάλα Λουτρών της Λέσβου. Η φιάλη κυκλοφορεί ήδη στα duty-free και σε επιλεγμένες κάβες, φέρνοντας μαζί της εικόνες και αξίες από τη νησιωτική Ελλάδα.

Την ίδια στιγμή, η παρουσία του Ούζου Πλωμαρίου στην εγχώρια αγορά παραμένει σταθερή, με πλήρη κάλυψη σε όλα τα ελληνικά αεροδρόμια και την υψηλότερη θέση στην κατηγορία των αποσταγμάτων. Μέσα από αυτή την παρουσία, δίνεται η ευκαιρία στους ταξιδιώτες να γνωρίσουν —ή να θυμηθούν— την Ελλάδα, μέσα από μία γεύση που κουβαλά μνήμες, αρώματα και πολιτισμό.