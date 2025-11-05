Το Ούζο Πλωμαρίου ταξίδεψε στο Άμστερνταμ, για τη διεθνή έκθεση The Art of Drinks 2025

Η Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου συμμετείχε για ακόμη μια χρονιά στη διεθνή έκθεση The Art of Drinks, μέσω του διανομέα De Monnik Dranken, συνεχίζοντας με συνέπεια τη διαχρονική της πορεία εξωστρέφειας και τη σταθερή συνεργασία της με τη διεθνή αγορά.

Περισσότεροι από 2.400 επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα προϊόντα της Ποτοποιίας, δοκιμάζοντας το Ούζο Πλωμαρίου και το Ούζο Άδολο μέσα από γευστικές δοκιμές και ευφάνταστα cocktails. Ανάμεσά τους, το «Bloody Πλωμάρι» κέρδισε ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις, συνδυάζοντας την αυθεντική παράδοση του ούζου με μια φρέσκια, σύγχρονη ματιά που ενθουσίασε το ολλανδικό κοινό.

Αυτό όμως που ξεχώρισε περισσότερο ήταν ο ειλικρινής ενθουσιασμός των Ολλανδών επισκεπτών για την Ελλάδα και το Ούζο Πλωμαρίου. Πολλοί μοιράστηκαν τις προσωπικές τους αναμνήσεις από ελληνικά καλοκαίρια και τη χαρά τους που «ξαναγύρισαν» για λίγο πίσω σε αυτά, μέσα από τις γεύσεις και τα αρώματα του αποστάγματος.

Μια εμπειρία που απέδειξε, για ακόμη μια φορά, πως το ούζο δεν είναι απλώς ένα ποτό — αλλά ένας ζωντανός δεσμός πολιτισμού, φιλοξενίας και συναισθήματος που ταξιδεύει πέρα από τα σύνορα.

Η συμμετοχή της Ποτοποιίας Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου αποτέλεσε και φέτος μια σημαντική ευκαιρία επαφής με καταναλωτές και επαγγελματίες από όλη την Ευρώπη. Η παρουσία της στην έκθεση επιβεβαίωσε, για ακόμη μια φορά, τη δύναμη του ελληνικού ούζου να μεταφέρει το άρωμα του Αιγαίου, τη ζεστασιά και τη φιλοξενία της Ελλάδας σε κάθε γωνιά του κόσμου.