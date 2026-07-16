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Ακούγεται κλισέ, ίσως ακόμα και γραφικό, αυτό που συχνά-πυκνά λέγεται για το ποδόσφαιρο. «Είναι κάτι παραπάνω από ένα παιχνίδι» υποστηρίζουν όσοι αγαπούν το συγκεκριμένο άθλημα και σε βραδιές σαν την χθεσινή, η επιβεβαίωση είναι πανηγυρική. Ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία θα μπορούσε να περιγράφει με απόλυτη ακρίβεια κάθε συναίσθημα που δημιουργεί το ποδόσφαιρο μέσα σε 90 λεπτά.

Από το νωθρό αγωνιστικά πρώτο μέρος, στο οποίο περισσότερη ήταν η ένταση και τα δυναμικά μαρκαρίσματα από ότι οι τελικές προσπάθειες, στο εκρηκτικό δεύτερο 45λεπτο των τριών τερμάτων, της απίστευτης ανατροπής των Αργεντινών από το 85' και έπειτα, το παιχνίδι της Τετάρτης (15/7) τα είχε όλα.

Η παρέα του αειθαλή Λιονέλ Μέσι τιμώρησε σκληρά τον φόβο του Τούχελ και της Αγγλίας και πάει στην Νέα Υόρκη για να υπερασπιστεί το στέμμα της. Ένα στέμμα που, πριν από μια πενταετία έμοιαζε με άπιαστο όνειρο για το αγόρι από το Ροζάριο. Πλέον, το όνειρο έχει γίνει πραγματικότητα και το παραμύθι απέχει μερικές σελίδες από το φινάλε που ούτε ο πιο αισιόδοξος ποδοσφαιρόφιλος δεν θα μπορούσε να φανταστεί.

Η αποθέωση της λέξης «ομάδα»

Για να φτάσει σε back to back τελικούς, η «αλμπισελέστε» δεν βασίστηκε τόσο στην ατομική ποιότητα του ρόστερ της. Δίχως αυτή να απουσιάζει, η Αργεντινή δεδομένα δεν μπήκε στην διοργάνωση ως ένα από τα καλύτερα ρόστερ της διοργάνωσης. Πιθανότατα, δεν βρίσκεται ούτε στα κορυφαία πέντε του Μουντιάλ, παρόλα αυτά η δύναμη της βρίσκεται στην αρμονική ομαδική λειτουργία της, η οποία έχει χτιστεί από τον Σκαλόνι για να υποστηρίζει άψογα τον σταρ της ομάδας.

Ο Μέσι ξέρει πως γύρω του διαθέτει παίκτες έτοιμους να... πεθάνουν για τον ίδιο και το εθνόσημο, έτοιμους να πολεμήσουν για να αποδείξουν πως μπορούν να πάνε ξανά ως το τέλος της διαδρομής.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα όλων αυτών είναι η φάση του σκληρού μαρκαρίσματος του Άντερσον στον σταρ της Ίντερ Μαϊάμι, εκεί όπου οι Αργεντίνοι έτρεξαν να προστατέψουν τον αρχηγό τους.

Διευρύνοντας τον θρύλο του

Αφήνοντας πίσω τον ημιτελικό και... ευχαριστώντας τον Τόμας Τούχελ για την ακατανόητα αμυντική του προσέγγιση μετά το 1-0 της Αγγλίας, ο άλλοτε ηγέτης της Μπαρτσελόνα έχει μπροστά του την ευκαιρία να πει αντίο στην αγαπημένη του «αλμπισελέστε» με τον πιο γλυκό τρόπο.

Ο Μέσι θέλει να αποχαιρετήσει την Αργεντινή με τον δικό του τρόπο και το δείχνει με κάθε ευκαιρία, αποτελώντας το πρόσωπο της διοργάνωσης ως τώρα με 8 γκολ και 4 ασίστ σε 7 αγώνες! Σε μια διοργάνωση που έχει σπάσει κάθε πιθανό και απίθανο ρεκόρ, ανεβαίνοντας στην κορυφή της λίστας των πρώτων σκόρερ σε Μουντιάλ, όπως επίσης και σε αυτή των πρώτων σε ασίστ στην ιστορία του θεσμού.

Απ' το Ροζάριο στην Βαρκελώνη, από εκεί στο Παρίσι και πλέον στις ΗΠΑ και στο Μαϊάμι, ο Λέο Μέσι θα δώσει στην Νέα Υόρκη και στο MetLife Stadium μια τελευταία παράσταση. Θα ζήσει, για μια τελευταία φορά, όλα όσα κάποτε φάνταζαν απίστευτα, όλα αυτά που κανείς δεν θεωρούσε πιθανά όμως αυτός, με πίστη και επιμονή, τα έκανε πραγματικότητα...