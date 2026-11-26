Εκτός κινδύνου φέρεται να είναι ο 15χρονος μαθητής ιδιωτικού σχολείου στη Βάρη, ο οποίος διακομίστηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο νοσοκομείο, με τον ίδιο να δηλώνει ότι είχε κάνει χρήση ναρκωτικών.

Όπως τονίζουν τα εκπαιδευτήρια «ΠΑΛΛΑΔΙΟ» σε ανακοίνωσή τους: «Σήμερα, κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας, στο τέλος του πρωινού διαλείμματος, ένα παιδί Λυκείου αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Αμέσως ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο του σχολείου και έγινε παρέμβαση της σχολικής νοσηλεύτριας και δύο γυμναστών πιστοποιημένων στις Πρώτες Βοήθειες. Η οικογένειά του ενημερώθηκε για το περιστατικό και η μητέρα του ήρθε στο σχολείο. Κρίθηκε από τη νοσηλεύτρια ότι πρέπει να κληθεί το ΕΚΑΒ».

«Με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα, διευκρινίζουμε ότι το παιδί διατήρησε τις αισθήσεις του καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού, καθώς και κατά την αναχώρησή του από το σχολείο», επισημαίνει το ιδιωτικό σχολείο:

«Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έχουμε από τη μητέρα, το παιδί είναι καλά. Παραμένουμε σε επικοινωνία με το νοσοκομείο και την οικογένεια. Είναι σημαντικό να σεβαστούμε την ιδιωτικότητα του παιδιού και να μην αναπαράγονται ανακριβείς πληροφορίες», καταλήγει η διεύθυνση των εκπαιδευτηρίων «ΠΑΛΛΑΔΙΟ».

Είπε ότι πήρε ναρκωτικά

Ο 15χρονος, μαθητής της Α’ Λυκείου, φέρεται να έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του, ενώ -κατά δήλωσή του- είχε κάνει χρήση ναρκωτικής ουσίας.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σχολείο και τον μετέφερε στο Ασκληπιείο Βούλας. Οι συγγενείς του ενημερώθηκαν άμεσα, με τη μητέρα του να φτάνει στο σημείο.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των Αρχών, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ουσία πήρε ο 15χρονος και ποιος του την έδωσε.