«Το παιδί φώναζε βοήθεια»: Τι λέει ο πατέρας της 16χρονης που κρατούσε «αιχμάλωτη» ο σύντροφός της

Σε κατάσταση σοκ είναι ο πατέρας της 16χρονης κοπέλας στην Πάτρα, την οποία ξυλοκόπησε και κρατούσε «φυλακισμένη» στο σπίτι του ο 35χρονος σύντροφός της.

Η ανήλικη κοπέλα απελευθερώθηκε με παρέμβαση της Αστυνομίας, την οποία ειδοποίησαν οι γείτονες το μεσημέρι του Σαββάτου (23/5), ενώ ο 35χρονος που συνελήφθη, είχε και συλληφθεί ξανά το 2024 διότι φέρεται να είχε ξυλοκοπήσει και την τότε σύντροφό του.

«Ήταν μαζί. Δεν ξέρω αν είχε πιει κάτι, είχε πάρει κάτι και ξυλοκόπησε το παιδί μου. Τώρα, ήταν σε κάποιο χώρο, σε κάποιο διαμέρισμα, κάτι τέτοιο. Το παιδί δεν ήθελε να φύγει, φώναζε βοήθεια, μπήκε η Αστυνομία, σπάσανε την πόρτα και τον συνέλαβαν», ανέφερε ο πατέρας της 16χρονης, μιλώντας στο STAR και την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

«Φώναζε το ίδιο το παιδί και ειδοποιήσανε οι γείτονες την Αστυνομία. Είναι κοντά στο Αστυνομικό Μέγαρο. Δηλαδή φανταστείτε μια απόσταση ούτε στο χιλιόμετρο.

«Ψυχολογικά το παιδί είναι χάλια», είπε. «Ξέρετε τα παιδιά σου σήμερα, λένε ό,τι θέλουνε».

«Δεν ξέρω πόσες ώρες ήταν εκεί ή αν ήταν μια μέρα», δήλωσε ο πατέρας της 16χρονης, εκφράζοντας την ευχή η κόρη του να είναι το τελευταίο παιδί που περνά μια τέτοια περιπέτεια.