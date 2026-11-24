Συγκλονίζει η υπόθεση των δύο ανήλικων παιδιών, 2 και 4 ετών, που εντοπίστηκαν μόνα τους σε διαμέρισμα-τρώγλη στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης το βράδυ του Σαββάτου (21/11), με τους δύο αστυνομικούς που μπήκαν στον χώρο να τα φροντίζουν μέχρι να επιληφθούν οι αρμόδιες Αρχές.

Μιλώντας στο Action24, ο ένας εκ των δύο αστυνομικών που πήραν υπό την προστασία τους τα παιδιά, περιέγραψε την εμπειρία του από ένα περιστατικό που, όπως είπε, δεν έχει ξαναζήσει.

«Οι συνθήκες στο διαμέρισμα ήταν επικίνδυνες»

«Λάβαμε κλήση από το Κέντρο Επιχειρήσεων να μεταβούμε στην περιοχή των Αμπελοκήπων, για να μας υποδείξουν κάποιοι γείτονες ένα διαμέρισμα από το οποίο ακούγονταν κλάματα μικρών παιδιών», δήλωσε ο ανθυπαστυνόμος Ιωάννης Χατζηηλίας.

«Φτάσαμε στο σημείο, όπου βρήκαμε τους γείτονες πολύ αναστατωμένους. Άκουγαν κλάματα παιδιών από πολύ νωρίτερα, από τις 5 το απόγευμα. Η ώρα κόντευε μεσάνυχτα. Ακούσαμε κι εμείς φωνές και κάναμε αυτό που έπρεπε. Σπάσαμε την πόρτα».

«Τα παιδιά ήταν εντελώς μόνα και όλα τα πράγματα στο σπίτι εκτεθειμένα, αιχμηρά αντικείμενα, πρίζες», είπε, τονίζοντας ότι τα δύο παιδιά διέτρεχαν άμεσα τον κίδυνο ατυχήματος.

«Τα αλλάξαμε και τα ταΐσαμε»

Όπως ανέφερε, μαζί με τον συνάδελφό του μπήκαν στο διαμέρισμα και περιέθαλψαν τα παιδιά.

«Αλλάξαμε τον μικρό, ο οποίος ήταν λερωμένος πολλές ώρες και έκλαιγε ασταμάτητα. Ήταν σε άθλια κατάσταση. Το μόνο που σκέφτηκαν ήταν να τον βοηθήσω, σαν πατέρας, σαν αστυνομικός, σαν άνθρωπος», είπε ο ανθυπαστυνόμος.

«Δεν το σκέφτηκα. Είδα τον μικρό σαν γιο μου», πρόσθεσε ο Ιωάννης Χατζηηλίας, ενώ υπογράμμισε ότι «στα 27 χρόνια που είμαι στην Άμεση Δράση δεν έχω ξαναδεί τέτοιο περιστατικό». «Πόσο βρώμικο ήταν το διαμέρισμα, πόσο μικρά ήταν τα παιδιά, πόσες ώρες είχαν μείνει μόνα τους», είπε.

Μάλιστα, περιέγραψε ότι φρόντισαν και για το φαγητό των παιδιών. «Τυχαίνει να μένω στην περιοχή οπότε καθώς κατευθυνόμασταν στο Τμήμα, πήρα τηλέφωνο τη σύζυγό μου και της είπα να μου ετοιμάσει φαγητό για να βοηθήσουμε δύο παιδάκια. Πήγαμε στο Τμήμα, τα ταίσαμε και τα παιδιά ηρέμησαν».

«Άλλαξε εντελώς η εικόνα τους. Ενώ στην αρχή ήταν έντρομα και έκλαιγαν γοερά, μετά είχαν μια αγαλλίαση. Αυτό το παιδικό χαμόγελο μας δίνει και τη δύναμη να συνεχίζουμε», σημείωσε ο ανθυπαστυνόμος.

Δήλωσε δε ότι τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους και παραμένουν στο Ιπποκράτειο μέχρι να αποφασιστεί η περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης.