Σε σοκ είναι η μητέρα του παιδιού, Δέσποινα Παπασάββα, που ξέχασαν οι υπεύθυνοι μέσα σε σχολικό στη Ρόδο και βρέθηκε ώρες μετά. Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ εξέφρασε την οργή της αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Δεν ξέρω πού θα έβρισκα το παιδί μου. Σε θεμέλια; Στον κεντρικό δρόμο; Στη θάλασσα; Στο βουνό, που είναι σαν δάσος ο λόφος αυτός; Πώς θα έβρισκα εγώ το παιδί μου; Τι να μου κάνει η συγγνώμη και ότι το αναγνωρίζουν;»

Σημείωσε ότι η κόρη της «βρέθηκε σε ένα σημείο στο πουθενά. Ξύπνησε, έβγαλε τη ζώνη. Συνειδητοποίησε ότι ήταν μόνη, άνοιξε την πόρτα του οδηγού, γιατί το άφησε ανοιχτό ο οδηγός. Το παιδί κατέβηκε, περιπλανιόταν, 3,5 χρόνων κοριτσάκι, στο πουθενά, δίπλα σε οικοδομές».

«Το παιδί το παραλάβαμε βρεγμένο από τον φόβο του, το παντελονάκι του λασπωμένο. Ένας άγνωστος – που θα του φιλήσω τα χέρια μόλις ηρεμήσει το παιδί μου – μού το έσωσε. Εμένα χθες ο Θεός μού έδωσε δώρο ξανά το παιδί μου».

Για τον άνθρωπο που βρήκε την κόρη της, η κ. Παπασάββα είπε: «Το πήγε στον πλησιέστερο παιδικό σταθμό και οι εκπαιδευτικοί κατάλαβαν ότι το παιδί δεν είναι σε αυτό το σχολείο και ενημέρωσαν την Αστυνομία. Χθες το βράδυ καθόμουν δίπλα στο κρεβάτι του παιδιού το οποίο ξυπνούσε και έκλαιγε και σήμερα τρέχουμε στους ψυχολόγους».

«Δεν μπορώ να συνέλθω»

Από την πλευρά του, ο πατέρας του κοριτσιού δήλωσε: «Με ειδοποίησε η συνοδός σε σοκ και μου είπε ότι το παιδί είναι με την Αστυνομία και τον ιδιοκτήτη του λεωφορείου στο πάρκινγκ. Δεν μπορώ το χωνέψω. Δεν έχω κοιμηθεί όλο το βράδυ, δεν μπορώ να συνέλθω».