Δεν είναι ψηλή. Δεν είναι σωματώδης. Δεν μοιάζει με την εικόνα που έχει κανείς για έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να σταθεί απέναντι σε άνδρες της ιαπωνικής μαφίας και να επιβιώσει. Η Μάκο Νισιμούρα είναι μικροκαμωμένη, με ύψος μόλις 1,52 μ., αλλά επί σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, όπως υποστηρίζει η ίδια, δεν έχασε ποτέ σε μάχη και καβγά.

Η ιστορία της μοιάζει με σενάριο σκοτεινής ταινίας: ένα κορίτσι που μεγάλωσε με βία, έγινε φυγάς στα 14, μπήκε σε συμμορία μοτοσικλετιστών, πέρασε από φυλακή ανηλίκων, στρατολογήθηκε στη yakuza, έκοψε το μικρό της δάχτυλο ως τελετουργική συγγνώμη, βυθίστηκε στην εξάρτηση, έχασε την οικογένειά της και, δεκαετίες αργότερα, προσπάθησε να ξαναχτίσει μια ζωή από τα ερείπια.

Σήμερα, στα 59 της, η Νισιμούρα δεν είναι πια μέλος της yakuza. Ζει σε ένα μικρό διαμέρισμα κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό της Γκίφου, περιτριγυρισμένη από φυτά και φωτογραφίες των δύο γιων της, τους οποίους -λόγω του παρελθόντος της, της εγκληματικής ζωής και της εξάρτησης- είδε, ως επί το πλείστον, να μεγαλώνουν από μακριά.

Τα σημάδια όμως δεν φεύγουν εύκολα. Τα τατουάζ της απλώνονται στον λαιμό και στα χέρια της. Το μικρό δάχτυλο του αριστερού της χεριού λείπει. Και η ζωή της παραμένει δεμένη με έναν κόσμο που κάποτε τη δέχθηκε, τη χρησιμοποίησε, την ανέδειξε και τελικά σχεδόν την κατέστρεψε.

Το τηλεφώνημα που της άνοιξε την πόρτα της yakuza

Η στιγμή που την έφερε στο ραντάρ της yakuza ήρθε το 1986. Η Νισιμούρα ήταν τότε 19 ετών, φυγάς, πρώην τρόφιμος αναμορφωτηρίου και ήδη μπλεγμένη σε παραβατικές ομάδες στη Γκίφου, κοντά στη Ναγκόγια.

Ένα βράδυ δέχθηκε τηλεφώνημα από μια φίλη της, την Άγια, η οποία ήταν έγκυος και βρισκόταν σε κίνδυνο. Η Νισιμούρα άρπαξε ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ και έτρεξε στον δρόμο. Βρήκε τη φίλη της περικυκλωμένη από πέντε άνδρες. Όταν ένας από αυτούς κλώτσησε την έγκυο γυναίκα στην κοιλιά, η Νισιμούρα της φώναξε να φύγει και επιτέθηκε στους άνδρες με το ρόπαλο.

Όταν έφτασε η αστυνομία, οι άνδρες ήταν αιμόφυρτοι και η ίδια είχε εξαφανιστεί. Κρύφτηκε στο Τόκιο και όταν επέστρεψε στη Γκίφου, δύο εβδομάδες αργότερα, ένας άνδρας την πλησίασε σε νυχτερινό κέντρο. Ήταν μέλος της Inagawa-kai, ενός από τα μεγαλύτερα συνδικάτα οργανωμένου εγκλήματος στην Ιαπωνία, και της πρότεινε να ενταχθεί.

Η Νισιμούρα αρνήθηκε. Λίγες ημέρες μετά όμως την κάλεσε ένας άλλος yakuza, ο Ριότσι Σουγκίνο, επικεφαλής τοπικής ομάδας στη Γκίφου. Ήταν καταδικασμένος δολοφόνος, αλλά στα μάτια της είχε κάτι πατρικό, σχεδόν μαγνητικό. Εκείνον τον εμπιστεύτηκε.

Στα 20 της, συμμετείχε στο sakazuki, την τελετουργία κατά την οποία ένα νέο μέλος μοιράζεται sake με ανώτερο της οργάνωσης και δηλώνει πίστη στον αρχηγό του μέχρι θανάτου. Από εκείνη τη στιγμή, η Μάκο Νισιμούρα ήταν yakuza.

Ή, όπως το έβλεπε η ίδια τότε, είχε βρει επιτέλους μια οικογένεια που την αποδεχόταν όπως ήταν.

«Το παιδί του διαβόλου»

Η Μάκο δεν γεννήθηκε Μάκο. Το όνομα το διάλεξε η ίδια αργότερα. Σημαίνει, όπως εξηγεί στην Guardian, «το παιδί του διαβόλου».



Μεγάλωσε σε ένα αυστηρό, βίαιο σπίτι. Ο πατέρας της, δημόσιος υπάλληλος, πίστευε στην πειθαρχία με τρόπο σκληρό και τιμωρητικό. Σύμφωνα με την ίδια, μπορούσε να χτυπήσει τα παιδιά του για κακούς βαθμούς, για κακή στάση σώματος, για οτιδήποτε θεωρούσε ένδειξη αδυναμίας ή απειθαρχίας.

Στα 14 της άρχισε να κάνει κοπάνες, να καπνίζει, να περνά χρόνο με παρέες «παραβατικών» εφήβων. Όταν έβαψε τα μαλλιά της ξανθά, ο πατέρας της εξαγριώθηκε και της ξύρισε το κεφάλι. Την επόμενη ημέρα πήγε στο σχολείο με το κεφάλι τυλιγμένο σε πετσέτα.

Από τότε άρχισε να φεύγει συστηματικά από το σπίτι. Κοιμόταν σε αυτοκίνητα, κάτω από στέγαστρα ναών, όπου έβρισκε. Έκανε τα πρώτα της τατουάζ, κάποια μόνη της, με αυτοσχέδιο τρόπο. Η αντοχή στον πόνο έγινε μέρος της ταυτότητάς της.

Στα 17, μετά από κράτηση σε ίδρυμα ανηλίκων για κατοχή ναρκωτικών, εντάχθηκε στους Worst, μια συμμορία bosοzoku, δηλαδή μοτοσικλετιστών, από τις οποίες η yakuza συχνά στρατολογούσε νέα μέλη.

Η μετάβαση από την εφηβική παραβατικότητα στον οργανωμένο υπόκοσμο έγινε σχεδόν φυσικά.

Η γυναίκα που έπρεπε να γίνει «άνδρας»

Η yakuza ήταν -και παραμένει- ένας βαθιά ανδροκρατούμενος κόσμος. Οι γυναίκες συνήθως εμφανίζονταν ως σύζυγοι, σύντροφοι, εργαζόμενες στη βιομηχανία του σεξ ή θύματα εκμετάλλευσης. Η Μάκο Νισιμούρα αποτέλεσε την εξαίρεση που επιβεβαίωνε τον κανόνα.

Η ίδια δεν θέλει να παρουσιαστεί ως φεμινιστικό σύμβολο. «Ήμουν άνδρας», έχει πει. «Έπρεπε να συμπεριφέρομαι σαν άνδρας».

Στην αρχή, κάποια μέλη την κορόιδευαν επειδή ήταν γυναίκα. Όμως η Νισιμούρα έφερνε χρήματα. Διακινούσε ναρκωτικά, εκβίαζε επιχειρήσεις, εμπλεκόταν στη βιομηχανία του σεξ. Και στον κόσμο της yakuza, η ικανότητα να παράγεις χρήμα και φόβο μετρούσε περισσότερο από το φύλο.

Για δύο χρόνια πέρασε μια άτυπη περίοδο μαθητείας. Μαγείρευε, καθάριζε, έπλενε, απαντούσε στο τηλέφωνο, φρόντιζε ακόμη και τα σκυλιά του αρχηγού. Την ίδια ώρα μάθαινε πώς να πιέζει επιχειρηματίες, πώς να εντοπίζει διεφθαρμένους αστυνομικούς και πολιτικούς, πώς να κινείται μέσα σε ένα σύστημα όπου το έγκλημα δεν λειτουργούσε πάντα απέναντι στο κράτος, αλλά συχνά δίπλα του.

Τη δεκαετία του 1980, όταν η Νισιμούρα μπήκε στη yakuza, οι ιαπωνικές εγκληματικές οργανώσεις βρίσκονταν ακόμη στην ακμή τους. Δεν περιορίζονταν στα ναρκωτικά, τα όπλα και τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Είχαν παρουσία σε καζίνο, γήπεδα γκολφ, ακίνητα, χρηματιστηριακές δραστηριότητες και εταιρικούς εκβιασμούς. Ο μύθος τους είχε καλλιεργηθεί από ταινίες και manga: πατριώτες παράνομοι, άνδρες με κώδικα τιμής, προστάτες των αδύναμων.

Η πραγματικότητα, όμως, ήταν πολύ πιο βρόμικη.

🇯🇵 Deux phalanges manquantes trahissent le passé criminel de Mako Nishimura. Elle est l'une des rares femmes à avoir appartenu à l'organisation criminelle des yakuzas. Elle consacre aujourd'hui sa vie à aider d'anciens gangsters à se réinsérer dans la société ⤵️ pic.twitter.com/eclkufR6g2 — Agence France-Presse (@afpfr) October 30, 2025

Τα θύματα πίσω από τον μύθο

Το πιο σκοτεινό κομμάτι της ιστορίας της Νισιμούρα δεν είναι η βία που υπέστη, αλλά η βία που άσκησε.

Η ίδια έχει παραδεχθεί ότι μεγάλο μέρος της εγκληματικής της δράσης στρεφόταν εναντίον γυναικών. Στρατολογούσε και παρέδιδε γυναίκες στη βιομηχανία του σεξ, συχνά εκμεταλλευόμενη την εξάρτηση, τα χρέη ή την απελπισία τους. Σε μία από τις πιο σκληρές ιστορίες που περιγράφονται στο αφιέρωμα του Guardian, μια νεαρή εξαρτημένη γυναίκα επιχείρησε να διαφύγει. Η Νισιμούρα την εντόπισε, πλήρωσε yakuza για να την απαγάγουν ξανά και την παρέδωσε σε κύκλωμα νησιού γνωστό για την πορνεία.

Χρόνια αργότερα, όταν συνάντησε ξανά τη γυναίκα εκείνη, εκείνη δεν την αναγνώρισε. Η Νισιμούρα όμως την αναγνώρισε. Και κατάλαβε τον ρόλο της στην καταστροφή της.

Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της αφήγησής της: η Νισιμούρα μπορεί να υπήρξε θύμα ενός βίαιου πατριαρχικού κόσμου, αλλά υπήρξε και θύτης. Δεν ήταν απλώς η γυναίκα που «νίκησε» τους άνδρες της yakuza. Ήταν και ένας άνθρωπος που υιοθέτησε τη βία τους, τη γλώσσα τους, τις μεθόδους τους και την απανθρωπιά τους.

Το κομμένο δάχτυλο και η τελετουργία της υποταγής

Η εξάρτηση από τη μεθαμφεταμίνη ήταν το σημείο όπου η φαινομενική της δύναμη άρχισε να ραγίζει. Η ίδια λέει ότι το ναρκωτικό την κρατούσε ξύπνια, σε εγρήγορση, σχεδόν ηλεκτρισμένη. Το διαμέρισμά της έγινε σημείο συνάντησης χρηστών και μελών της συμμορίας.

Όταν ο αρχηγός της ανακάλυψε το πρόβλημα, της ζήτησε να ζητήσει συγγνώμη με τον παραδοσιακό τρόπο της yakuza: κόβοντας την άκρη του μικρού της δαχτύλου.

Η τελετουργία, γνωστή ως yubitsume, συμβόλιζε μετάνοια, υποταγή και αποδοχή της ευθύνης. Η Νισιμούρα έβαλε το δάχτυλό της κάτω από μια μικρή λεπίδα και πάτησε. Στην πρώτη προσπάθεια δεν το έκοψε σωστά. Το έκανε δεύτερη φορά, πιο βαθιά. Μετά πήγε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί περιποιήθηκαν το τραύμα, και επέστρεψε στην έδρα της ομάδας για να παραδώσει το κομμένο κομμάτι στον αρχηγό της.

Η ψυχραιμία της έγινε θρύλος ανάμεσα στους άλλους yakuza. Κάποιοι, που δεν άντεχαν να κάνουν το ίδιο στον εαυτό τους, της ζητούσαν να το κάνει εκείνη για αυτούς. Και εκείνη το έκανε.

Ήταν μόλις 21 ετών.

Φυλακή, μητρότητα και επιστροφή στην εξάρτηση

Όταν η αστυνομία έκανε έφοδο στο διαμέρισμά της και βρήκε μεθαμφεταμίνη, η Νισιμούρα καταδικάστηκε σε φυλάκιση δυόμισι ετών. Στη φυλακή κατάφερε να καθαρίσει. Όταν αποφυλακίστηκε, όμως, την περίμενε έξω μια τιμητική υποδοχή από yakuza, αυτοκίνητο, κοστούμι και χρήματα.

Ήταν το μήνυμα ότι το κράτος είχε αποτύχει να την «επαναφέρει». Η συμμορία την περίμενε πίσω.

Η πραγματική ρήξη ήρθε αργότερα, όταν έμεινε έγκυος. Η μητρότητα, λέει, την άλλαξε σχεδόν αμέσως. Για πρώτη φορά σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να πεθάνει για κάποιον άλλον. Προσπάθησε να κόψει τα ναρκωτικά, απομακρύνθηκε από την παλιά της ομάδα, ονειρεύτηκε μια πιο κανονική ζωή.

Αλλά η «κανονική» ζωή δεν ήταν εύκολη για μια γυναίκα με τατουάζ, κομμένο δάχτυλο και βαρύ ποινικό παρελθόν. Οι εργοδότες την απέρριπταν. Η οικονομική πίεση την έσπρωξε ξανά στην παρανομία. Άνοιξε επιχείρηση μασάζ, διακίνησε ξανά μεθαμφεταμίνη, απέκτησε δεύτερο γιο, έζησε βίαιες συγκρούσεις με τον σύντροφό της και βυθίστηκε στα ηρεμιστικά.

Το 2014, σε ηλικία 48 ετών, νοσηλεύτηκε αφού πήρε τόσα χάπια που παρέλυσε προσωρινά. Η ζωή της είχε γίνει ένας κύκλος από ενοχή, εξάρτηση, βία και απομόνωση.

Η παρακμή της yakuza και το τέλος ενός μύθου

Η προσωπική της πτώση συνέπεσε με την παρακμή της ίδιας της yakuza.

Μετά το σκάσιμο της οικονομικής φούσκας στην Ιαπωνία στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και την αυξανόμενη κοινωνική πίεση για πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος, οι αρχές άρχισαν να περιορίζουν δραστικά τη δράση των συμμοριών. Νόμοι που ψηφίστηκαν από το 1992 και μετά επέτρεψαν στο κράτος να χαρακτηρίζει ομάδες της yakuza ως «βίαιες οργανώσεις», να περιορίζει τα οικονομικά τους δίκτυα και να κόβει την πρόσβασή τους σε τραπεζικές συναλλαγές, ακίνητα, οχήματα και ακόμη και κάρτες κινητής τηλεφωνίας.

Η παλιά υπόσχεση του λαμπερού γκάνγκστερ βίου κατέρρευσε. Η yakuza, που κάποτε μετρούσε δεκάδες χιλιάδες μέλη, άρχισε να γερνά, να φτωχαίνει και να χάνει έδαφος από πιο ευέλικτες, ψηφιακές μορφές εγκλήματος. Μικρές άτυπες ομάδες, διαδικτυακές απάτες, romance scams και «σκοτεινές» αγγελίες εργασίας στα social media πήραν τη θέση της παλιάς ιεραρχίας.

Όταν η Νισιμούρα προσπάθησε να ξαναπλησιάσει παλιούς συντρόφους, βρήκε έναν κόσμο διαλυμένο. Παλιοί yakuza ήταν αλκοολικοί, άφραγκοι, χαμένοι. Οι συμμορίες που κάποτε έλεγαν ότι δεν θα πείραζαν «απλούς ανθρώπους» είχαν στραφεί ακόμη και σε ψηφιακές απάτες εις βάρος ηλικιωμένων.

Για τη Νισιμούρα, που είχε ζήσει μέσα στην αυταπάτη ενός «κώδικα τιμής», αυτό ήταν το τέλος. Λίγο μετά, έφυγε οριστικά.

Η γυναίκα που βοηθά πρώην yakuza

Η δεύτερη ζωή της ξεκίνησε όταν γνώρισε τον Σατόρου Τακεγκάκι, πρώην εκτελεστή της yakuza που είχε ιδρύσει την οργάνωση Gojinkai, μια ΜΚΟ που βοηθά πρώην μέλη συμμοριών να εγκαταλείψουν τον υπόκοσμο.

Η αποχώρηση από τη yakuza δεν είναι απλή υπόθεση. Στην Ιαπωνία, οι αρχές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τους πρώην yakuza ως μέλη για χρόνια μετά την αποχώρησή τους. Αυτό σημαίνει ότι δυσκολεύονται να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό, να βρουν δουλειά, να νοικιάσουν σπίτι, να ξαναμπούν στην κοινωνία. Πολλοί μένουν παγιδευμένοι σε μια γκρίζα ζώνη: αρκετά στιγματισμένοι για να αποκλειστούν από τη νόμιμη ζωή, αλλά αρκετά ευάλωτοι για να επιστρέψουν στο έγκλημα.

Η Νισιμούρα άρχισε να βοηθά πρώην μέλη με στέγη, απεξάρτηση και εργασία. Άνοιξε παράρτημα της Gojinkai στη Γκίφου, λίγα λεπτά μακριά από την παλιά έδρα της συμμορίας της.

Για την ίδια, αυτό δεν είναι εξιλέωση με τη μεγάλη, καθαρή έννοια. Είναι κάτι μικρότερο και ίσως πιο ειλικρινές: μια προσπάθεια να κάνει κάτι χρήσιμο με τα συντρίμμια της ζωής της.

«Θέλω να ξέρουν οι άνθρωποι ότι ό,τι κι αν έχουν κάνει στο παρελθόν, μπορούν ακόμη να κοιτάξουν το μέλλον», λέει.

Η επιστροφή στη μητέρα της

Το πιο ανθρώπινο κομμάτι της ιστορίας της δεν βρίσκεται στα τατουάζ, στη βία ή στα τελετουργικά της yakuza. Βρίσκεται σε ένα τραπέζι, σε ένα καφέ στη Γκίφου, όπου η Νισιμούρα ξανασυνάντησε τη μητέρα και τον αδελφό της έπειτα από δεκαετίες απόστασης.

Η μητέρα της, η Χιρόκο, δεν είχε πάψει ποτέ να την ψάχνει. Για χρόνια την έβλεπε κρυφά, της έδινε χρήματα, ήλπιζε ότι κάποτε η οικογένεια θα μπορούσε να ξανακαθίσει μαζί χωρίς φόβο, χωρίς ψέματα, χωρίς ντροπή.

Όταν τελικά συναντήθηκαν, έκλαψαν. Η Νισιμούρα ζήτησε συγγνώμη από τον αδελφό της για τον πόνο που είχε προκαλέσει. Εκείνος μίλησε για την παιδική τους ηλικία, για τη βία του πατέρα, για τη μητέρα τους που προσπαθούσε να τους προστατεύσει. Όταν η Μάκο σταμάτησε να γυρίζει σπίτι, είπε, «ήταν κόλαση».

Η Νισιμούρα βλέπει πια περιστασιακά τον μεγάλο της γιο. Ο μικρότερος δεν είναι ακόμη έτοιμος. Δεν ξέρει αν θα τη συγχωρήσει ποτέ. Δεν ζητά να παρουσιαστεί ως ηρωίδα. Ξέρει ότι έχει κάνει κακό. Ξέρει ότι έχασε πολλά. Ξέρει ότι ο χρόνος δεν επιστρέφει.

Η Μάκο Νισιμούρα επέζησε επειδή έγινε αυτό που απαιτούσε ο κόσμος της: σκληρή, βίαιη, αδιαπέραστη. Αλλά όπως λέει: «Αν ήμουν άνδρας, πιθανότατα θα με είχαν σκοτώσει ήδη».