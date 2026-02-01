Το παλαιότερο ξενοδοχείο του κόσμου: Λειτουργεί από το 705 μ.Χ. και δεν σταμάτησε ποτέ

Σε έναν κόσμο όπου τα ξενοδοχεία ανοίγουν και κλείνουν σαν καφετέριες, υπάρχει ένα κατάλυμα που δεν σταμάτησε ούτε μια μέρα να λειτουργεί εδώ και πάνω από 1.300 χρόνια. Το Nishiyama Onsen Keiunkan, ένα παραδοσιακό ryokan με ιαματικές πηγές, στις παρυφές των Όρων Akaishi στην Ιαπωνία, κρατά το παγκόσμιο ρεκόρ ως το παλαιότερο ξενοδοχείο που λειτουργεί συνεχώς μέχρι σήμερα. Αυτή η αναγνώριση δεν είναι απλή κουβέντα ανάμεσα σε ταξιδιώτες, επιβεβαιώνεται επίσημα από το Guinness World Records.

Το ξενοδοχείο άνοιξε τις πόρτες του το 705 μ.Χ., όταν ο Fujiwara no Mahito, γιος ενός αξιωματούχου στον αυλικό κύκλο του 38ου αυτοκράτορα της Ιαπωνίας, επέλεξε αυτό το μέρος για να χτίσει ένα καταφύγιο γύρω από τα θερμά ιαματικά νερά. Από τότε, το κατάλυμα δεν σταμάτησε ποτέ τη λειτουργία του, ούτε σε εποχές πολέμων, ούτε σε περιόδους κοινωνικών μεταβολών.

Τι σημαίνει «παλαιότερο» στην πράξη;

Το ρεκόρ δεν αφορά απλώς το όνομα ή την ηλικία της επιχείρησης. Το Nishiyama Onsen Keiunkan:

λειτουργεί αδιάκοπα από το 705 μ.Χ., χωρίς να κλείσει ούτε για σύντομα διαστήματα — κάτι που το ξεχωρίζει από άλλα ιστορικά καταλύματα.

αναγνωρίστηκε επίσημα το 2011 από το Guinness World Records ως το παλαιότερο ξενοδοχείο στον κόσμο.

έχει διαδεχθεί τη σκυτάλη της φιλοξενίας μέσα σε πάνω από 52 γενιές οικογενειακής διαχείρισης μέχρι το 2017, όταν η ιδιοκτησία μεταβιβάστηκε σε εταιρεία λόγω έλλειψης απογόνων που ήθελαν να συνεχίσουν την επιχείρηση.

Δεν είναι απλά μια «τουριστική ατραξιόν», αλλά μια ζωντανή συνέχεια φιλοξενίας και πολιτισμού που συνδέει ιεραρχίες σαμουράι, στρατηγούς, αυτοκράτορες και σύγχρονους ταξιδιώτες.

Καταφύγιο για αυτοκράτορες

Από τα πρώτα του χρόνια, έγινε προορισμός για στρατιωτικούς διοικητές και ευγενείς. Στην ιστορία του ryokan, καταγράφονται επισκέψεις σημαντικών προσώπων, όπως επίσημες αυτοκρατορικές οικογένειες και άλλοι κορυφαίοι άρχοντες που αναζητούσαν ξεκούραση και αποκατάσταση στις ιαματικές πηγές.

Αν και στις σύγχρονες εγκαταστάσεις δεν βρίσκονται οι αυθεντικές δομές του 8ου αιώνα (οι κτιριακές εγκαταστάσεις έχουν ανακαινιστεί και επεκταθεί), η λειτουργία και το πνεύμα φιλοξενίας διατηρούνται αδιάλειπτα.

Τι είναι ένα ryokan και πώς «δουλεύει» το Keiunkan σήμερα

Ο όρος ryokan περιγράφει μια παραδοσιακή ιαπωνική πανσιόν με χαρακτηριστικά όπως:

δωμάτια με tatami (ψάθινες πατώσεις),

futon αντί για κρεβάτια,

κοινές και ιδιωτικές εγκαταστάσεις onsen (θερμές πηγές),

παραδοσιακή ιαπωνική φιλοξενία και φαγητό.

Το Keiunkan σήμερα διαθέτει περίπου 35–37 δωμάτια, πολλά εκ των οποίων έχουν ιδιωτικό onsen ή θέα στον ποταμό και τα βουνά. Υπάρχουν επίσης κοινά ιαματικά λουτρά, παραδοσιακό εστιατόριο με κουζίνα kaiseki και άλλες σύγχρονες υπηρεσίες όπως Wi-Fi, δωρεάν χώρο στάθμευσης και υπηρεσίες υποδοχής 24 ώρες.

Κόστος διαμονής και υπηρεσίες

Το κόστος για μια διανυκτέρευση κυμαίνεται σημαντικά ανάλογα με την εποχή και τον τύπο δωματίου, αλλά γενικά είναι υψηλό, όπως αναμένεται σε ένα ξενοδοχείο με τέτοιο ιστορικό και επίπεδο υπηρεσιών.

Σύμφωνα με πλατφόρμες κρατήσεων, οι τιμές ξεκινούν περίπου από περίπου 22,000 γεν (περίπου 120 ευρώ) ανά άτομο με δύο γεύματα (πρωινό και βραδινό) σε βασικό πλάνο.

Σε διεθνείς αναζητήσεις, οι τιμές για ένα δίκλινο δωμάτιο μπορεί να φτάνουν στα ≈$385–$500+ ανά βράδυ (περίπου 45,000 ¥ και άνω), ανάλογα με τη σεζόν και την ημερομηνία κράτησης.



Οι τιμές αυτές συμπεριλαμβάνουν συχνά τις ιαματικές πηγές και το παραδοσιακό δείπνο kaiseki, αλλά όχι πάντα πρόσθετες δραστηριότητες ή extras.

Το σήμερα: εμπειρία και περιοχή

Το ryokan βρίσκεται στο Hayakawa, μια μικρή κοινότητα στην προστατευμένη κοιλάδα των νότιων Ιαπωνικών Άλπεων. Η πρόσβαση απαιτεί οδήγηση ή μετακινήσεις με τρένο και λεωφορείο από τα μεγάλα αστικά κέντρα (π.χ. Kofu ή Shizuoka), και δεν υπάρχει άμεση υπηρεσία μεταφοράς από αεροδρόμιο.

Η κουλτούρα του onsen είναι κάτι πολύ πιο βαθύ από «μπάνιο σε ζεστό νερό»/ Nishiyama Onsen Keiunkan

Η εμπειρία στο Keiunkan είναι «εμβάπτιση» σε παραδοσιακή ιαπωνική φιλοξενία: τα κτήρια και οι χώροι δίνουν έμφαση στη φύση, τη σιωπή και την κουλτούρα του onsen, μια εγκατάσταση όπου οι επισκέπτες συχνά επιλέγουν να μείνουν περισσότερο από μια νύχτα για να απολαύσουν πλήρως τις θερμές πηγές, τα τοπικά τοπία και την κουζίνα.