Το παράδοξο πείραμα της Google: Γιατί ζητά να γεμίσει τον ουρανό με εκατομμύρια κουνούπια

Η είδηση ακούγεται παράδοξη. Η Google ζητά άδεια από τις αμερικανικές αρχές για να απελευθερώσει έως και 32 εκατομμύρια κουνούπια στην Καλιφόρνια και τη Φλόριντα τα επόμενα δύο χρόνια.

Πίσω από την πρώτη εντύπωση, όμως, δεν κρύβεται κάποιο πείραμα ανεξέλεγκτης βιοτεχνολογίας, αλλά ένα φιλόδοξο πρόγραμμα δημόσιας υγείας που φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει έναν από τους πιο θανατηφόρους «δολοφόνους» του πλανήτη.

Το σχέδιο, με την ονομασία «Debug», βρίσκεται πλέον υπό εξέταση από την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA), η οποία καλείται να αποφασίσει αν θα δώσει το πράσινο φως για τις δοκιμαστικές απελευθερώσεις.

Η αόρατη απειλή, οι ασθένειες που προκαλούν και η αποδυνάμωση των εντομοκτόνων



Παρότι συχνά θεωρούνται απλώς ενοχλητικά έντομα του καλοκαιριού, τα κουνούπια ευθύνονται κάθε χρόνο για τη μετάδοση ασθενειών που προκαλούν εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους παγκοσμίως.

Δάγκειος πυρετός, ιός Ζίκα, ιός του Δυτικού Νείλου, τσικουνγκούνια και ελονοσία είναι μόνο μερικές από τις ασθένειες που εξαπλώνονται μέσω των τσιμπημάτων τους.

Η Google υποστηρίζει ότι οι παραδοσιακές μέθοδοι αντιμετώπισης δεν επαρκούν πλέον. Τα εντομοκτόνα χάνουν σταδιακά την αποτελεσματικότητά τους, ενώ η εξάλειψη όλων των εστιών αναπαραγωγής θεωρείται σχεδόν αδύνατη σε πολλές περιοχές.

Γιατί η Google απελευθερώνει μόνο αρσενικά κουνούπια



Όπως αναφέρεται και σε δημοσίευμα του Guardian, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του σχεδίου είναι ότι τα εκατομμύρια κουνούπια που προορίζονται για απελευθέρωση δεν αποτελούν απειλή για τους ανθρώπους.

Πρόκειται αποκλειστικά για αρσενικά κουνούπια, τα οποία δεν τσιμπούν και δεν μεταδίδουν ασθένειες.

Οι επιστήμονες του προγράμματος τα εκτρέφουν με το φυσικό βακτήριο Wolbachia, το οποίο δημιουργεί ένα ιδιαίτερο βιολογικό φαινόμενο: όταν τα συγκεκριμένα αρσενικά ζευγαρώνουν με άγρια θηλυκά κουνούπια, τα αυγά που παράγονται δεν εκκολάπτονται ποτέ.

Με απλά λόγια, κάθε νέα γενιά γίνεται μικρότερη από την προηγούμενη. Αν η διαδικασία επαναλαμβάνεται συστηματικά, ο πληθυσμός των κουνουπιών μπορεί να μειωθεί δραστικά χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών.

Το πρόγραμμα που ξεκίνησε στα εργαστήρια της Silicon Valley

Πίσω από το Debug βρίσκεται μια λιγότερο γνωστή πλευρά της Alphabet, της μητρικής εταιρείας της Google.

Το πρόγραμμα γεννήθηκε πριν από περίπου μία δεκαετία μέσα από τη Verily Health, την εταιρεία βιοεπιστημών και τεχνητής νοημοσύνης του ομίλου. Στόχος ήταν να συνδυαστούν οι δυνατότητες της ανάλυσης δεδομένων, των αισθητήρων και της τεχνητής νοημοσύνης με τη βιολογία για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προβλημάτων υγείας.

Το 2024 η Google ανέλαβε πλήρως το έργο, επιταχύνοντας την ανάπτυξή του.

Σήμερα, μηχανικοί και επιστήμονες χρησιμοποιούν συστήματα υπολογιστικής όρασης και αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης για να διαχωρίζουν με ακρίβεια τα αρσενικά από τα θηλυκά κουνούπια και να υπολογίζουν πού και πότε πρέπει να απελευθερωθούν.

Το πιο επικίνδυνο είδος που βρίσκεται στο στόχαστρο



Το πρόγραμμα επικεντρώνεται κυρίως στο Aedes aegypti, ένα από τα πιο επικίνδυνα είδη κουνουπιών στον κόσμο.

Το συγκεκριμένο είδος θεωρείται βασικός φορέας του δάγκειου πυρετού, του ιού Ζίκα, του κίτρινου πυρετού και της τσικουνγκούνια.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η μείωση των πληθυσμών του θα μπορούσε να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη δημόσια υγεία, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου οι ασθένειες αυτές εξαπλώνονται με ταχύτητα λόγω της κλιματικής αλλαγής και της αστικοποίησης.

Η Σιγκαπούρη και τα αποτελέσματα που εντυπωσίασαν



Το πιο ισχυρό επιχείρημα υπέρ του προγράμματος προέρχεται από τη Σιγκαπούρη, όπου η μέθοδος εφαρμόζεται εδώ και χρόνια.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η Google, η απελευθέρωση εκατομμυρίων αρσενικών κουνουπιών με Wolbachia οδήγησε σε μείωση του πληθυσμού του Aedes aegypti κατά 80% έως 90%.

Παράλληλα, τα περιστατικά δάγκειου πυρετού στις περιοχές εφαρμογής μειώθηκαν περισσότερο από 70% μέσα σε λίγους μήνες.

Τα αποτελέσματα αυτά ήταν αρκετά ώστε να ενθαρρύνουν την επέκταση του προγράμματος και σε άλλες χώρες.

Μετά τις προσδοκίες προκύπτουν ερωτήματα



Παρά τα εντυπωσιακά στοιχεία, η προοπτική απελευθέρωσης δεκάδων εκατομμυρίων εντόμων εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η τεχνική των αποστειρωμένων εντόμων χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες σε διάφορα είδη και θεωρείται ασφαλής. Ωστόσο, κάθε μεγάλης κλίμακας παρέμβαση σε ένα οικοσύστημα συνοδεύεται από ερωτήματα για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις.

Για την ώρα, η τελική απόφαση βρίσκεται στα χέρια της EPA. Αν εγκριθεί το αίτημα, εκατομμύρια αρσενικά κουνούπια θα αφεθούν ελεύθερα σε δύο αμερικανικές πολιτείες, σε μια προσπάθεια να πολεμήσουν το ίδιο τους το είδος.

Και κάπως έτσι, ένα από τα πιο παράξενα σχέδια που γεννήθηκαν ποτέ στα εργαστήρια της Silicon Valley ίσως εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα πειράματα δημόσιας υγείας της εποχής μας.