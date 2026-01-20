Το «παραμύθι» του Κωστούλα: Το ψαλιδάκι, το μήνυμα στους οπαδούς της Μπράιτον και η αποθέωση

Ο Χαράλαμπος Κωστούλας χάρισε στην ποδοσφαιρική κοινότητα μια από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές της σεζόν, κάνοντας δώρο έναν πολύ σημαντικό βαθμό στη Μπράιτον.

Στο 92ο λεπτό της εντός έδρας αναμέτρησης κόντρα στη Μπόρνμουθ, με το σκορ να είναι 1-0 υπέρ των φιλοξενούμενων, ο νεαρός Έλληνας επιθετικός κατέβασε τη μπάλα με το στήθος και με ένα εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι σκόραρε ένα από τα υποψήφια «γκόλ της χρονιάς». Η ισοφάριση αυτή διατήρησε τη Μπράιτον στη 12η θέση της Premier League.

Kostoulas with an insane bicycle kick. This is Greek excellencepic.twitter.com/LtCwGINnFS — Theoツ (@AkanjiSZN_) January 19, 2026

Το μήνυμα του Κωστούλα στα ελληνικά

Ο Χαράλαμπος Κωστούλας, μιλώντας στο Sky Sports λίγο μετά το φινάλε της αναμέτρησης με την Μπόρνμουθ και το τελικό 1-1 που διαμορφώθηκε με το απίθανο γκολ που σημείωσε, αναφέρθηκε στο εντυπωσιακό γκολ που πέτυχε με ανάποδο ψαλίδι, τονίζοντας:

«Για εσάς ήταν η πρώτη φορά που το βλέπετε, αλλά ο Λιούις (Ντανκ) το έχει δει πολλές φορές στις προπονήσεις. Μου αρέσει αυτός ο τρόπος να σκοράρω ή έστω να προσπαθώ. Σήμερα η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Είμαι χαρούμενος για το γκολ, αλλά το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι καλύτερο για εμάς. Χρειαζόμασταν τους τρεις βαθμούς για να συνεχίσουμε να πιέζουμε μέχρι το τέλος της σεζόν».

Αναφερόμενος στην εμπειρία του στην Premier League, ο 18χρονος άσος πρόσθεσε:

«Είναι μια εμπειρία που θέλω να ζήσω από παιδί. Είμαι χαρούμενος και προσαρμόζομαι μέρα με τη μέρα. Μου αρέσει να αγωνίζομαι σε πολλές θέσεις, αλλά πάνω απ’ όλα θέλω να βρίσκομαι στο γήπεδο, να κινούμαι παντού και να βοηθάω την ομάδα μου».

Η αποθέωση από τον «θρύλο» Τιερί Ανρί

Το τέρμα του 18χρονου Έλληνα επιθετικού προκάλεσε τον θαυμασμό, με την Premier League να το αποθεώνει, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε και ο Τιερί Ανρί. Ο θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, που πλέον εργάζεται ως σχολιαστής στο Sky Sports, στάθηκε στη δυσκολία της εκτέλεσης του Κωστούλα!

«Χρειάζεται μεγάλη αυτοπεποίθηση για να δοκιμάσεις κάτι τέτοιο χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο ο ίδιος ξέρει αν σήκωσε την μπάλα με σκοπό να εκτελέσει ψαλιδάκι – αυτό, όμως, δεν έχει σημασία. Το επιχείρησε και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα.

Αν δει κανείς τη φάση, θα καταλάβει πόση πίεση δέχεται στην πλάτη από τον αμυντικό. Τον βρίσκει δυνατά τη στιγμή της εκτέλεσης, όμως ο Κωστούλας βρίσκει την μπάλα ελαφρώς στο πλάι και την στέλνει στην απέναντι γωνία από εκείνη που περίμενε ο τερματοφύλακας», σημείωσε ο Ανρί.