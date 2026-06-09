Το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου και η «αερομαχία» για τον έλεγχο του FIR Λευκωσίας

Το περιστατικό με την παρενόχληση του μεταγωγικού C-27 που μετέφερε τον Νίκο Δένδια συνδέεται άμεσα με το ποιος ασκεί έλεγχο στο FIR Λευκωσίας και με το διεθνές καθεστώς της Κύπρου.

Και για όσους γνωρίζουν, δεν προκαλεί εντύπωσηότι στην ανακοίνωσή της τουρκικής προεδρίας δεν γίνεται καμία αναφορά στο αεροδρόμιο της Τύμπου, γνωστό στα Κατεχόμενα ως Ercan, και στην δια ασυρμάτου παρενόχληση τόσο του Έλληνα υπουργού Άμυνας όσο και της Γαλλίδας ομολόγου του.

Αυτό το οποίο σημειώνει η Άγκυρα είναι πως «τέσσερα από τα έξι αεροσκάφη που εκτελούσαν πτήσεις στη διαδρομή μεταξύ Ελλάδας και της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης Νότιας Κύπρου παραβίασαν τον εναέριο χώρο της «Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου». Ως εκ τούτου, δύο τουρκικά μαχητικά F-16 που βρίσκονταν σε επιφυλακή στην "ΤΔΒΚ" απογειώθηκαν άμεσα προληπτικά».

Το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου

Η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ότι το αεροδρόμιο λειτουργεί εκτός του διεθνώς αναγνωρισμένου πλαισίου καθώς δεν έχει αναγνωριστεί ως νόμιμο διεθνές αεροδρόμιο από τους διεθνείς οργανισμούς πολιτικής αεροπορίας. Για τον λόγο αυτό δεν υπάρχουν απευθείας διεθνείς πτήσεις προς την Τύμπου από τρίτες χώρες και όλες οι τακτικές πτήσεις γίνονται μέσω Τουρκίας.

Και αυτό γιατί ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας(ICAO) αναγνωρίζει ένα μόνο FIR για ολόκληρη την Κύπρο: το FIR Λευκωσίας, το οποίο διαχειρίζεται η Κυπριακή Δημοκρατία καισύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, το Κέντρο Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας της Λευκωσίας είναι αρμόδιο για την παροχή υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας σε αυτή την περιοχή.

Το ζήτημα του «Ercan Control»

Ωστόσο, στα Κατεχόμενα λειτουργεί επίσης το λεγόμενο «Ercan Control», το οποίο δίνει οδηγίες σε αεροσκάφη που πετούν στο βόρειο τμήμα του FIR Λευκωσίας. Αυτό δημιουργεί ένα χρόνιο πρόβλημα αφού σε ορισμένες περιπτώσεις οι πιλότοι λαμβάνουν επικοινωνίες ή οδηγίες από δύο διαφορετικά κέντρα ελέγχου για τον ίδιο εναέριο χώρο.

Η στάση του ψευδοκράτους έχει επανειλημμένα επισημανθεί ως πιθανός κίνδυνος για την ασφάλεια πτήσεων, ενώ ευρωπαϊκά και αεροπορικά έγγραφα έχουν αναφέρει ότι η παράλληλη παροχή οδηγιών ή η μη ανταλλαγή στοιχείων πτήσεων μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στους χειριστές.

Οι πολιτικές προεκτάσεις

Παράλληλα, πρέπει να σημειωθεί πως οποιαδήποτε διεθνής αναγνώριση ή απευθείας σύνδεση της Τύμπου με άλλες χώρες θα άγγιζε ζητήματα κυριαρχίας και ελέγχου του FIR καθώς θα αναγνώριζε ξεχωριστό έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας στα κατεχόμενα θα υπονόμευε το ενιαίο FIR Λευκωσίας.

Μάλιστα, στο πλαίσιο των συζητήσεων για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) των δύο πλευρών τον Μάρτιο του 2024, ο Νίκος Χριστοδουλίδης έχει τονίσει ότι οποιαδήποτε συζήτηση για το αεροδρόμιο της Τύμπου μπορεί να γίνει μόνο μέσα στο πλαίσιο της Κυπριακής Δημοκρατίας και των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, υπογραμμίζοντας πως το αεροδρόμιο θα μπορούσε να λειτουργήσει μόνο υπό καθεστώς που να σέβεται τη νομιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και τους κανόνες του ICAO και όχι ως ξεχωριστή ή αναγνωρισμένη οντότητα.