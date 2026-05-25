Το παράπονο του Σπύρου Μπιμπίλα για τις φθορές στο νέο άγαλμα του Καβάφη στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου

Δεν πρόλαβε να γίνει σημείο αναφοράς στον πεζόδρομο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου και το νέο άγαλμα του Κωνσταντίνου Καβάφη βρέθηκε ήδη στο στόχαστρο αγνώστου, προκαλώντας αντιδράσεις και απογοήτευση.

Το γλυπτό, που απεικονίζει τον Αλεξανδρινό ποιητή καθισμένο σε μπρούντζινο παγκάκι, υπέστη φθορά μόλις λίγες εβδομάδες μετά την τοποθέτησή του στην καρδιά της Αθήνας, καθώς άγνωστος έσπασε μέρος από τα γυαλιά της μορφής του Καβάφη.

Το έργο είχε τοποθετηθεί πρόσφατα στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, με στόχο να εντάξει τη μορφή του Κ.Π. Καβάφη στην καθημερινή κίνηση της πόλης και να δημιουργήσει μια πιο άμεση σχέση των περαστικών με την ποίηση και την πολιτιστική μνήμη.

Η εικόνα του ποιητή σε ένα παγκάκι, ανοιχτό στους διαβάτες, είχε ακριβώς αυτή τη λογική: να μην λειτουργεί ως ένα απόμακρο μνημείο, αλλά ως ένα σημείο συνάντησης μέσα στον αστικό χώρο.

Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα

Το περιστατικό ανέδειξε μέσα από ανάρτησή του ο ηθοποιός και βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Σπύρος Μπιμπίλας, ο οποίος εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για την εικόνα του αγάλματος.

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Μπιμπίλας συνέδεσε τη φθορά στο γλυπτό με μια ευρύτερη αίσθηση εγκατάλειψης, έλλειψης σεβασμού και αδιαφορίας απέναντι στον δημόσιο χώρο, την αισθητική και την πολιτιστική κληρονομιά.

«Καημένη Ελλάδα του σήμερα! Ούτε ένας μήνας δεν πέρασε και κάποιος βάρβαρος έσπασε κομμάτι του αγάλματος του Καβάφη…», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Στη συνέχεια, σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, μίλησε για «την Ελλάδα της ντροπής», αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στην κατεδάφιση της νεοκλασικής ομορφιάς, στην εγκατάλειψη των νέων που φεύγουν στο εξωτερικό, στο έγκλημα των Τεμπών, στα ψέματα και στην ατιμωρησία.

Άμεση αποκατάσταση από τον Δήμο Αθηναίων

Άμεσα ωστόσο, ο Δήμος Αθηναίων προχώρησε στην αποκατάσταση του αγάλματος.

«Αποκαταστάθηκε το Σάββατο το πρωί, το άγαλμα του Καβάφη που είχε υποστεί βανδαλισμό, με την φροντίδα του γλύπτη και του χαλκοχύτη, σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Δήμου Αθηναίων. Η προστασία των μνημείων και των έργων τέχνης είναι προτεραιότητά μας. Θα συνεχίσουμε να φροντίζουμε την κοινή μας μνήμη» αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων.