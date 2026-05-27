Το παρασκήνιο της οικογενειακής τραγωδίας στον Χολαργό - «Με ζήλευε παθολογικά» λέει η 53χρονη

«Με ζήλευε παθολογικά. Είχαμε ομηρικούς καυγάδες για τον ίδιο λόγο. Γίνονταν όλο και πιο συχνοί…», με αυτά τα λόγια η 53χρονη ενδοκρινολόγος περιέγραψε στους αστυνομικούς το κλίμα που επικρατούσε το τελευταίο διάστημα στο σπίτι της οικογένειας στον Χολαργό, αποκαλύπτοντας το παρασκήνιο της αιματηρής ενδοοικογενειακής τραγωδίας.

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, ο 57χρονος σύζυγός της, φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση έντονης συναισθηματικής φόρτισης και, «θολωμένος» από τη ζήλια, πυροβόλησε τη γυναίκα στο πόδι. Αμέσως μετά, έστρεψε το ίδιο όπλο στον εαυτό του, δίνοντας τέλος στη ζωή του.

Παρότι το ζευγάρι, που διατηρούσαν σχέση από φοιτητές, δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, πίσω από τις κλειστές πόρτες του διαμερίσματος φαίνεται πως υπήρχε ένα ιστορικό έντονων καβγάδων και συνεχών συγκρούσεων, οι οποίες το τελευταίο διάστημα είχαν κλιμακωθεί επικίνδυνα.

«Ήταν περίπου 23:00 με 23:30. Πήγα να ξαπλώσω με τα παιδιά και ξαφνικά άκουσα δύο ή τρεις πυροβολισμούς», περιέγραψε γειτόνισσα του ζευγαριού, που άκουσε έντρομη όσα εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στην οδό Ξανθίππου.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι εντόπισαν την 53χρονη αιμόφυρτη στην πιλοτή της πολυκατοικίας. Οι αστυνομικοί της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, εφαρμόζοντας τουρνικέ για να περιορίσουν την αιμορραγία, ενώ λίγο αργότερα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

«Έχει τραυματιστεί και πυροβοληθεί στο κεφάλι»

Ο 57χρονος εντοπίστηκε λίγα λεπτά αργότερα νεκρός μέσα στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου της πολυκατοικίας, ολοκληρώνοντας με τραγικό τρόπο το οικογενειακό δράμα που συγκλόνισε τη γειτονιά. «Έχει τραυματιστεί και πυροβοληθεί στο κεφάλι», ανέφερε μέσω ασυρμάτου στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης, ένας από τους αστυνομικούς που μπήκαν στο σπίτι που έμενε το ζευγάρι. Μετά από έρευνα στο χώρο εντοπίστηκε και ένα δεύτερο όπλο.

Αναφέρεται μάλιστα πως το ζευγάρι ζούσε περίπου 25 χρόνια στο διαμέρισμα της οδού Ξανθίππου. Οι δυο τους, μάλιστα, ήταν μέλη σκοπευτικού συλλόγου, είχαν ίδιου τύπου όπλα και νόμιμα και έμεναν στο συγκεκριμένο σπίτι από τότε που παντρεύτηκαν. Ο 57χρονος ήταν απόστρατος πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας και τα τελευταία χρόνια εργαζόταν ως ιδιώτης εκπαιδευτής νεαρών πιλότων σε νησιά.