Το παρασκήνιο της παρέμβασης Τραμπ στο Μουντιάλ - Πώς ακυρώθηκε η κόκκινη κάρτα

Έντονο παρασκήνιο αποκαλύπτεται γύρω από την ακύρωση της κόκκινης κάρτας του Φολαρίν Μπαλογκούν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, μαζί με τον υπουργό Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ, και τον επικεφαλής της ειδικής ομάδας του Λευκού Οίκου, Άντριου Τζουλιάνι, συγκρότησαν ομάδα έμπειρων νομικών εκτός κυβέρνησης, προκειμένου να αμφισβητήσουν την απόφαση.

Η νομική ομάδα υποστήριξε ότι η χρήση του αργού επαναληπτικού βίντεο για την επιβολή της κόκκινης κάρτας παραβίαζε τους κανονισμούς της FIFA και κατέθεσε επίσημη προσφυγή.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πρόεδρος ενημέρωσε προσωπικά τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ότι είχε κατατεθεί η έφεση και εξέφρασε την άποψη πως η ποινή ήταν υπερβολική.

Η ανεξάρτητη επιτροπή της FIFA επανεξέτασε την υπόθεση και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κόκκινη κάρτα είχε δοθεί λανθασμένα, αποφασίζοντας την ακύρωσή της, κάνοντας χρήση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από το άρθρο 27 των κανονισμών της.