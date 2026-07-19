Το πάρτι έχει ήδη ξεκινήσει για τους οπαδούς της Αργεντινής στην Times Square

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Η Ισπανία και η Αργεντινή διεκδικούν το τίτλο της Παγκόσμιας πρωταθλήτριας απόψε Κυριακή (19/7, 22:00) και ο παλμός της αναμέτρησης χτυπά από νωρίς στο κέντρο της Νέας Υόρκης.

REUTERS

Συγκεκριμένα, χιλιάδες οπαδοί της «αλμπισελέστε» κατέκλυσαν την Times Square, δημιουργώντας απίστευτη ατμόσφαιρα, με τις εντυπωσιακές εικόνες να κάνουν τον γύρο του κόσμου. Σίγουρα όλο αυτό θα κορυφωθεί τις επόμενες ώρες στο MetLife Stadium, όπου θα πραγματοποιηθεί το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού.

Δείτε βίντεο από την Times Square:

SIGUE EL BANDERAZO ARGENTINO EN TIMES SQUARE 🥳🇦🇷



La manija es total.



🎥 @hernanclaus - enviado especial Olé pic.twitter.com/s2qwrP3mcv — Diario Olé (@DiarioOle) July 19, 2026