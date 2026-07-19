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Το πάρτι έχει ήδη ξεκινήσει για τους οπαδούς της Αργεντινής στην Times Square

Η κεντρική πλατεία της Νέας Υόρκης «πλημμύρισε» από φιλάθλους της Αργεντινής λίγες ώρες πριν τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.

REUTERS
REUTERS
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Η Ισπανία και η Αργεντινή διεκδικούν το τίτλο της Παγκόσμιας πρωταθλήτριας απόψε Κυριακή (19/7, 22:00) και ο παλμός της αναμέτρησης χτυπά από νωρίς στο κέντρο της Νέας Υόρκης.

REUTERS
REUTERS

Συγκεκριμένα,  χιλιάδες οπαδοί της «αλμπισελέστε» κατέκλυσαν την Times Square, δημιουργώντας απίστευτη ατμόσφαιρα, με τις εντυπωσιακές εικόνες να κάνουν τον γύρο του κόσμου. Σίγουρα όλο αυτό θα κορυφωθεί τις επόμενες ώρες στο MetLife Stadium, όπου θα πραγματοποιηθεί το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού.

Δείτε βίντεο από την Times Square:

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Σπορ Εθνική Αργεντινής Εθνική Ισπανίας Μουντιάλ Ποδόσφαιρο

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