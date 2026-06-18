Το ΠΑΣΟΚ αναζητά διέξοδο, αλλά τα κορυφαία στελέχη του βγάζουν τα μάτια τους

Διέξοδο από τις δημοσκοπικές πιέσεις, προσδοκώντας σε ανάταση ποσοστών, αναζητά το ΠΑΣΟΚ και επιλέγει να το πράξει μέσω προγραμματικής ατζέντας και μάλιστα με ανάδειξη θεμάτων που αγγίζουν την πλειονότητα των πολιτών όπως η ακρίβεια, τα εργασιακά, το στεγαστικό, τα κόκκινα δάνεια κ.α.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης προτάσσει σταθερά το προφίλ ενός πολιτικού με λαϊκότητα, που όμως δεν λαϊκίζει και επιχειρεί να χτίσει την πρωθυπουργισιμότητά του. Ζητά δε από τους πολίτες να τον εμπιστευτούν, διότι -όπως υποστηρίζει- διαφέρει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το «ψευδομεταρρυθμιστικό του προσωπείο» αλλά και από τον Αλέξη Τσίπρα, «το διχαστικό του λόγο και τις ανέξοδες υποσχέσεις του».

Παρ’ όλα αυτά το ΠΑΣΟΚ παραμένει στάσιμο στις επιδόσεις του στις μετρήσεις. Το χειρότερο για εκείνο και την κυβερνητική προοπτική που διατείνεται ότι διεκδικεί είναι ότι τις τελευταίες εβδομάδες έχει εκτοπιστεί από την ΕΛΑΣ στην τρίτη θέση. Παράλληλα, οι συζητήσεις που ξορκίζει για τις μετεκλογικές συνεργασίες αποτελούν μόνιμο ερώτημα στα πάνελ των τηλεοπτικών καναλιών που συμμετέχουν τα στελέχη του, ενώ ξαφνικά από χθες επιστρέφει και η εσωστρέφεια που πυροδοτεί η δημόσια ανταλλαγή φίλιων πυρών.

Δούκας VS Διαμαντοπούλου

Πρωταγωνιστές αυτού του νέου beef δύο γνώριμοι άσπονδοι εσωκομματικοί παράγοντες, η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Χάρης Δούκας. Την αρχή έκανε η πρώην υπουργός, η οποία σε συνέντευξή της (OPEN) και αναφερόμενη στο θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών, στον απόηχο της πρότασης του δημάρχου Αθηναίων για πολιτική ανοιχτών θυρών των προοδευτικών δυνάμεων, χαρακτήρισε «γελοία την προσέγγιση», αναφέροντας: «Αυτό το θέμα, «το συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε», είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι; Δηλαδή, πιο γελοία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ».

Επίσης, υποστήριξε ότι η ΝΔ έχει βελτιώσει τα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας εκτός Ελλάδας, αλλά με μια πολιτική που δεν περιλαμβάνει την πλειοψηφία του κόσμου. «Η ΝΔ έχει ένα σταθερό ποσοστό 20%, αλλά έχει κάνει μία πολιτική όλα αυτά τα χρόνια που, ναι, είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή η αποδοχή της χώρας —αυτό πρέπει να το παραδεχθώ— αλλά όταν ερχόμαστε στο εσωτερικό, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά ένα 20%. Και το υπόλοιπο 80% δεν συμμετέχει ούτε σε αναδιανομή, ούτε σε πλούτο», ήταν τα λόγια της.

Η απάντηση από τον Χάρη Δούκα ήρθε αργά το βράδυ και ήταν επιθετική για την Άννα Διαμαντοπούλου, δίνοντας συνέχεια στον συντροφικό καβγά. «Οι θέσεις που εξέφρασε η κα Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της ΝΔ για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελοίες τις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο», έγραψε στο twitter ο δήμαρχος Αθηναίων και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου.

Οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κα Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της ΝΔ για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ.



Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελοίες τις θέσεις… — Haris Doukas (@h_doukas) June 17, 2026

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε προειδοποιήσει τα στελέχη να μη θολώνουν το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ, να μην ομφαλοσκοπούν και να μην ακυρώνουν τη στρατηγική του κόμματος. Μάλιστα, στην ίδια παρέμβασή του είχε δηλώσει ότι όποιος παρεκκλίνει από τη γραμμή θα τίθεται εκτός.

Ενδεικτικό της προσπάθειας να εκμεταλλευτεί την αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ και να στρέψει την προσοχή μακριά από τα δικά του βαθύτατα εσωκομματικά προβλήματα ήταν το σχόλιο του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ που καλούσε τη Χαριλάου Τρικούπη να τοποθετηθεί επί των δηλώσεων Διαμαντοπούλου...