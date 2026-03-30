Το ΠΑΣΟΚ επανέρχεται (με ουίσκι) στις «εργοστασιακές ρυθμίσεις»

«Το ΠΑΣΟΚ επανέρχεται στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις» διακήρυξε τον Φεβρουάριο ο Νίκος Ανδρουλάκης και το δίχως άλλο, αυτό έγινε πράξη στο Συνέδριο του κόμματος.

Ένα εξόχως επιτυχημένο Συνέδριο, όπου οι άδειες θέσεις ήταν λίγες, η συμμετοχή πυκνή όλες τις ημέρες και το ενδιαφέρον των πασόκων έντονο για το μέλλον του κόμματος. Εικόνα δυσανάλογη, θα μπορούσε να πει κάποιος, με τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος.

Και σίγουρα το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να επανέρχεται στις «εργοστασιακές του ρυθμίσεις» αν κρίνω από τις φωτογραφίες που μου έστειλε ένας φίλος πασόκος της νέας γενιάς.

Με το μπαρ να έχει όλων των ειδών τα αλκοολούχα τα οποία τιμήθηκαν δεόντως από τους συνέδρους...