Το ΠΑΣΟΚ πάτησε το κουμπί του πολέμου με τον Τσίπρα

Αν κάποιοι είχαν αμφιβολία για τον τρόπο αντιμετώπισης από το ΠΑΣΟΚ του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, από χθες βράδυ έλαβαν την απάντησή τους.

Μπορεί ο μεγάλος στρατηγικός αντίπαλος να είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ωστόσο είναι πλέον ηλίου φαεινότερον ότι η Χαριλάου Τρικούπη πάτησε το κουμπί και κήρυξε και επίσημα τον πόλεμο και στον επικεφαλής του νεογέννητου ΕΛΑΣ.

Η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ δεν ήταν απλά σκληρή. Ήταν το προανάκρουσμα της σφοδρότατης μετωπικής σύγκρουσης που έρχεται και μεταφράζεται ως «η ζωή σου, ο θάνατός μου». Ενδεικτικά τα όσα ανέφερε για το «ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα», που πιστοποιεί πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως «νέο», αλλά και τα ανοιχτά ερωτήματα – ευθείες βολές: «Ο κ. Τσίπρας που έφερε τα funds μολονότι υποσχόταν σεισάχθεια, με ποια αξιοπιστία θα ρυθμίσει τα «κόκκινα» δάνεια; Εκείνος που προτίμησε να μην βάλει φόρο στους εφοπλιστές αλλά να κόψει συντάξεις όπως είπε ο Ζ. Κ. Γιούνκερ πρόσφατα και αφαίμαξε φορολογικά τη μεσαία τάξη, επιστήμονες, ελεύθερους επαγγελματίες, με ποια αξιοπιστία θα εμπνεύσει ότι αυτή τη φορά εννοεί τη δίκαιη φορολογία; Εκείνος που σφράγισε δύο φορές το 41% της Νέας Δημοκρατίας και υπέστη τη μεγαλύτερη ήττα κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης μεταπολιτευτικά, πώς θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή;»

Και τα «καρφιά» συνεχίζονται με ακόμη μεγαλύτερη ένταση για εναγκαλισμούς του κ. Τσίπρα «με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή» και φαρμακερά υπονοούμενα για τα κομματικά ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ και τη χρηματοδότηση του νέου φορέα. «Ο κ. Τσίπρας γιατί δεν λέει μια κουβέντα, για τα χρεοκοπημένα κομματικά ΜΜΕ και τους απολυμένους εργαζόμενους που άφησε πίσω του; Γιατί δεν απαντά στον διάδοχο του στον ΣΥΡΙΖΑ, που καταγγέλλει ότι βρήκε «μαύρα ταμεία»; Γιατί δεν δημοσιοποιεί πως χρηματοδοτεί κόμμα με ακριβές επικοινωνιακές καμπάνιες και πανελλαδικό δίκτυο;», αναρωτήθηκαν από το ΠΑΣΟΚ, ενώ στην προσπάθεια αποδόμησης του κ. Τσίπρα και του προφίλ επιστροφής στην πρωθυπουργία που θέλει να καλλιεργήσει, ανασύρουν από το συρτάρι δηλώσεις νυν στενών του συνεργατών που κάποτε ήταν απέναντί του, όπως ο Γιώργος Σιακαντάρης που συνέγραψε το πολιτικό του μανιφέστο.

«Μπορεί να γίνει επικεφαλής μιας προσπάθειας για την ήττα της Κεντροδεξιάς και της Ακροδεξιάς ο άνθρωπος που το 2015 έβαλε στην κυβέρνηση τη χειρότερη τότε μορφή Ακροδεξιάς; Οι άνθρωποι αλλάζουν, αλλά η ιστορία τους ακολουθεί. Αυτή δεν αλλάζει», έγραφε ο κ. Σιακαντάρης το 2024 (ΤΑ ΝΕΑ) και το θυμήθηκαν από την Χαριλάου Τρικούπη.

Απάντηση από τον Ανδρουλάκη

Η πρώτη επίσημη απάντηση από τον Νίκο Ανδρουλάκη αναμένεται σήμερα το απόγευμα από την εκδήλωση της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ που έχει ως αντικείμενο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Λεκανοπέδιο της Αττικής.

Πάντως, χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προτίμησε να επενδύσει σε μια στρατηγική που έχει ήδη εγκαινιάσει, αυτή του διπόλου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αφού σε καμία περίπτωση δεν θέλει να δει τον Αλέξη Τσίπρα να μπαίνει σφήνα και να τον αντικαθιστά.

Ένα κρίσιμο πεδίο στη σφαίρα των εντυπώσεων είναι και οι δημοσκοπήσεις, με την Χαριλάου Τρικούπη να διαμορφώνει τη γραμμή άμυνάς της. «Με τη διαφήμιση που έχει υπάρξει για τον κ. Τσίπρα εδώ και μήνες και με υπουργούς της κυβέρνησης να ζητούν ουσιαστικά την επιστροφή του, θα περίμενε κανείς να εμφανίζεται αυτοδύναμος στις δημοσκοπήσεις. Αυτό που πραγματικά φοβάται η ΝΔ είναι μήπως βρεθεί απέναντι σε ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ σε επαναληπτική κάλπη», ήταν το ενδεικτικό σχόλιο του Κώστα Τσουκαλά.