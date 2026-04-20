Το ΠΑΣΟΚ θέτει θέμα (λόγω βιογραφικού) για τον νέο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

Χωρίς να «στεγνώσει το μελάνι» - το ΠΑΣΟΚ ανοίγει θέμα (και) με τον νέο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιο Καββαδά.

Αφορμή το βιογραφικό του βουλευτή Λευκάδας όπως είναι αναρτημένο στην προσωπική του ιστοσελίδα.

Γράφει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του:

«Διαβάζοντας το βιογραφικό του νέου Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιου Καββαδά γεννιέται μια εύλογη απορία. Πώς ενώ υπηρετούσε από το 1983 έως το 2006 από θέσεις ευθύνης στην Πολεμική Αεροπορία, ταυτόχρονα το 1987 δημιούργησε όπως δηλώνει την επιχείρηση «Εμπόριο Ποτών Καββαδάς» δεδομένου ότι στους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων απαγορεύεται η παράλληλη άσκηση επαγγέλματος και η συμμετοχή σε εταιρείες;».

