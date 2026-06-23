Το ΠΑΣΟΚ τιμά τον Ανδρέα - Παρόντος του Ανδρουλάκη το μνημόσυνο για τα 30 χρόνια από τον θάνατό του

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Παρουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη και αρκετών στελεχών του κινήματος, πραγματοποιήθηκε σήμερα, 23 Ιουνίου, στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών το ετήσιο μνημόσυνο για τον Ανδρέα Παπανδρέου, το οποίο φέτος συμπίπτει με τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τον θάνατό του.

Η κάμερα του FLASH κατέγραψε εικόνες με λουλούδια και στεφάνια στο μνήμα του ιστορικού ηγέτη με τη συγκίνηση όλων να είναι έκδηλη.

FLASH/Γιάννης Κέμμος

FLASH/Γιάννης Κέμμος

FLASH/Γιάννης Κέμμος

Μεταξύ άλλων στο μνημόσυνο παραβρέθηκαν οι: Άννα Διαμαντοπούλου, Παύλος Χρηστίδης, Νάντια Γιαννακοπούλου, Χρήστος Πρωτόπαπας, Λευτέρης Καρχιμάκης, Κώστας Σκανδαλίδης, Γιάννης Βαρδακαστάνης, Τόνια Αντωνίου, Γιάννης Κουτσούκος.

FLASH/Γιάννης Κέμμος

FLASH/Γιάννης Κέμμος

FLASH/Γιάννης Κέμμος