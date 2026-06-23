Το ΠΑΣΟΚ τιμά τον Ανδρέα - Παρόντος του Ανδρουλάκη το μνημόσυνο για τα 30 χρόνια από τον θάνατό του
Τριάντα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, 23 Ιουνίου 2026, από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, μιας εκ των πλέον επιδραστικών προσωπικοτήτων της πολιτικής ζωής της χώρας.
Παρουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη και αρκετών στελεχών του κινήματος, πραγματοποιήθηκε σήμερα, 23 Ιουνίου, στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών το ετήσιο μνημόσυνο για τον Ανδρέα Παπανδρέου, το οποίο φέτος συμπίπτει με τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τον θάνατό του.
Η κάμερα του FLASH κατέγραψε εικόνες με λουλούδια και στεφάνια στο μνήμα του ιστορικού ηγέτη με τη συγκίνηση όλων να είναι έκδηλη.
Μεταξύ άλλων στο μνημόσυνο παραβρέθηκαν οι: Άννα Διαμαντοπούλου, Παύλος Χρηστίδης, Νάντια Γιαννακοπούλου, Χρήστος Πρωτόπαπας, Λευτέρης Καρχιμάκης, Κώστας Σκανδαλίδης, Γιάννης Βαρδακαστάνης, Τόνια Αντωνίου, Γιάννης Κουτσούκος.